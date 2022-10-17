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https://sputnikarabic.ae/20221017/باسيل-يستبعد-الاتفاق-على-انتخاب-رئيس-للجمهورية-في-ظل-عدم-التوافق-1069139377.html
باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق
باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق
استبعد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، إمكانية التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق، مشيرا إلى أنه لمس تفهما لدى رئيس... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:03+0000
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جاءت تصريحات باسيل في أعقاب استقبال بري له في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث حل باسيل على رأس وفد من نواب كتلة "لبنان القوي" ضم النواب الآن عون، وأسعد ضرغام، وسيزار أبي خليل، وإدغار طرابلسي وغيرهم، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وكشف باسيل عن أنه سلم بري ورقة التيار للأولويات الرئاسية وشرحوا له ما يتمنون الاتفاق عليه بشأن المرحلة المقبلة، وما هي عناوينها الأساسية وأولوياتها.وأعرب باسيل عن أمله في أن يكمل التيار الوطني الحر هذا التواصل مع بري ومع الكتل البرلمانية في ظل المساعي نحو انتخاب رئيس للبلاد.ورد باسيل على سؤال حول فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري قائلا إنه "بغض النظر أعتقد أن هذا الأمر طبيعي، كيف نريد أن ننتخب رئيس للجمهورية ولا نتحدث مع بعضنا، هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه لكن في النهاية نحن محكومين في ظل نظامنا إلى التوافق إذا لم يكن إجماع إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين يؤمن النصاب ويؤمن ال 65 صوت".واختتم باسيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطريق إلزامي "لمن كان حريصا على عدم دخول البلد بهذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولذلك قدمنا التنازل الأكبر، وينبغي للآخر أن يتحامل على نفسه ويتحدث مع البقية لنقيم حوارا وان شاء الله نصل لنتيجة".وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق

14:03 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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استبعد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، إمكانية التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق، مشيرا إلى أنه لمس تفهما لدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار.
جاءت تصريحات باسيل في أعقاب استقبال بري له في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث حل باسيل على رأس وفد من نواب كتلة "لبنان القوي" ضم النواب الآن عون، وأسعد ضرغام، وسيزار أبي خليل، وإدغار طرابلسي وغيرهم، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وكشف باسيل عن أنه سلم بري ورقة التيار للأولويات الرئاسية وشرحوا له ما يتمنون الاتفاق عليه بشأن المرحلة المقبلة، وما هي عناوينها الأساسية وأولوياتها.
وأعرب باسيل عن أمله في أن يكمل التيار الوطني الحر هذا التواصل مع بري ومع الكتل البرلمانية في ظل المساعي نحو انتخاب رئيس للبلاد.
نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
مجلس النواب اللبناني يفشل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الثانية
13 أكتوبر, 09:09 GMT
ورد باسيل على سؤال حول فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري قائلا إنه "بغض النظر أعتقد أن هذا الأمر طبيعي، كيف نريد أن ننتخب رئيس للجمهورية ولا نتحدث مع بعضنا، هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه لكن في النهاية نحن محكومين في ظل نظامنا إلى التوافق إذا لم يكن إجماع إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين يؤمن النصاب ويؤمن ال 65 صوت".
واختتم باسيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطريق إلزامي "لمن كان حريصا على عدم دخول البلد بهذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولذلك قدمنا التنازل الأكبر، وينبغي للآخر أن يتحامل على نفسه ويتحدث مع البقية لنقيم حوارا وان شاء الله نصل لنتيجة".
وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.
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