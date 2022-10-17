https://sputnikarabic.ae/20221017/باسيل-يستبعد-الاتفاق-على-انتخاب-رئيس-للجمهورية-في-ظل-عدم-التوافق-1069139377.html
باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق
باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق
استبعد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، إمكانية التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق، مشيرا إلى أنه لمس تفهما لدى رئيس... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:03+0000
2022-10-17T14:03+0000
2022-10-17T14:03+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049675867_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_ff480b6485f640e32de7911a9e46460b.jpg
جاءت تصريحات باسيل في أعقاب استقبال بري له في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث حل باسيل على رأس وفد من نواب كتلة "لبنان القوي" ضم النواب الآن عون، وأسعد ضرغام، وسيزار أبي خليل، وإدغار طرابلسي وغيرهم، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وكشف باسيل عن أنه سلم بري ورقة التيار للأولويات الرئاسية وشرحوا له ما يتمنون الاتفاق عليه بشأن المرحلة المقبلة، وما هي عناوينها الأساسية وأولوياتها.وأعرب باسيل عن أمله في أن يكمل التيار الوطني الحر هذا التواصل مع بري ومع الكتل البرلمانية في ظل المساعي نحو انتخاب رئيس للبلاد.ورد باسيل على سؤال حول فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري قائلا إنه "بغض النظر أعتقد أن هذا الأمر طبيعي، كيف نريد أن ننتخب رئيس للجمهورية ولا نتحدث مع بعضنا، هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه لكن في النهاية نحن محكومين في ظل نظامنا إلى التوافق إذا لم يكن إجماع إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين يؤمن النصاب ويؤمن ال 65 صوت".واختتم باسيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطريق إلزامي "لمن كان حريصا على عدم دخول البلد بهذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولذلك قدمنا التنازل الأكبر، وينبغي للآخر أن يتحامل على نفسه ويتحدث مع البقية لنقيم حوارا وان شاء الله نصل لنتيجة".وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-بانتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-في-جلسته-الثانية--1068970852.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049675867_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_94bcd0d9839aa742a6358216fd9249ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
باسيل يستبعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق
تابعنا عبر
استبعد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، إمكانية التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق، مشيرا إلى أنه لمس تفهما لدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار.
جاءت تصريحات باسيل في أعقاب استقبال بري له في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث حل باسيل على رأس وفد من نواب كتلة "لبنان القوي" ضم النواب الآن عون، وأسعد ضرغام، وسيزار أبي خليل، وإدغار طرابلسي وغيرهم، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وكشف باسيل عن أنه سلم بري ورقة التيار للأولويات الرئاسية وشرحوا له ما يتمنون الاتفاق عليه بشأن المرحلة المقبلة، وما هي عناوينها الأساسية وأولوياتها.
وأعرب باسيل عن أمله في أن يكمل التيار الوطني الحر هذا التواصل مع بري ومع الكتل البرلمانية في ظل المساعي نحو انتخاب رئيس للبلاد.
ورد باسيل على سؤال حول فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري قائلا إنه "بغض النظر أعتقد أن هذا الأمر طبيعي، كيف نريد أن ننتخب رئيس للجمهورية ولا نتحدث مع بعضنا، هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه لكن في النهاية نحن محكومين في ظل نظامنا إلى التوافق إذا لم يكن إجماع إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين يؤمن النصاب ويؤمن ال 65 صوت".
واختتم باسيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطريق إلزامي "لمن كان حريصا على عدم دخول البلد بهذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولذلك قدمنا التنازل الأكبر، وينبغي للآخر أن يتحامل على نفسه ويتحدث مع البقية لنقيم حوارا وان شاء الله نصل لنتيجة".
وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل خلال جلسته الثانية
في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.