بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
تناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يصر على قوة اقتصاد بلاده، أثناء توقفه يوم السبت الماضي في محل لبيع الآيس كريم في ولاية أوريغون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال في الفيديو: "لست قلقا بشأن قوة الدولار، إنني قلق بشأن بقية العالم، هل هذا منطقي"، وذلك تعبيرا عن مخاوفه من أن ارتفاع قوة الدولار الأمريكي يسرّع من ارتفاع التضخم العالمي.
وعندما طُلب منه التوضيح، أجاب بايدن البالغ من العمر 79 عاما: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم" - وهو يتناول مخروط الوافل من آيس كريم برقائق الشوكولاتة.
Joe Biden saying, “Our economy is strong as hell,” while eating an ice cream cone is so tone deaf and out of touch to what Americans actually see in their lives that it feels like the Democrats are intentionally tanking the election. pic.twitter.com/blkc4omdhd— Clay Travis (@ClayTravis) October 16, 2022
وسخرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية من تصريحات بايدن، قائلة: "يبدو أنه أصيب بتجمد دماغي نتيجة الآيس كريم، ونسي ملايين الأمريكيين الذين يعانون اقتصاديا".
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" ساخرا من تصريحات بايدن: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم"، لقد تناول جو بايدن مغرفة آيس كريم بقيمة 37 دولارا كانت بـ3 دولارات قبل عام".
وتأتي تصريحات بايدن داخل محل الآيس كريم في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم في أمريكا، ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.
وارتفع الدولار، وهو العملة الاحتياطية في العالم، بأكثر من 20 في المئة في العام الماضي، حتى مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير، ووصل التضخم المحلي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما.
وأدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية، بينما أدى إلى زيادة التضخم في أماكن أخرى، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي.