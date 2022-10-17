عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/بايدن-يصر-على-أن-الاقتصاد-الأمريكي-قوي-مثل-الجحيم-أثناء-تناوله-الآيس-كريم-فيديو-1069135837.html
بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو
بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو
تناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يصر على قوة اقتصاد بلاده، أثناء توقفه يوم السبت الماضي في محل لبيع الآيس كريم في ولاية... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:26+0000
2022-10-17T12:26+0000
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069135602_0:0:1737:978_1920x0_80_0_0_875d92de7a3ee9dc58722342ac327b19.jpg
وقال في الفيديو: "لست قلقا بشأن قوة الدولار، إنني قلق بشأن بقية العالم، هل هذا منطقي"، وذلك تعبيرا عن مخاوفه من أن ارتفاع قوة الدولار الأمريكي يسرّع من ارتفاع التضخم العالمي.وعندما طُلب منه التوضيح، أجاب بايدن البالغ من العمر 79 عاما: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم" - وهو يتناول مخروط الوافل من آيس كريم برقائق الشوكولاتة.وسخرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية من تصريحات بايدن، قائلة: "يبدو أنه أصيب بتجمد دماغي نتيجة الآيس كريم، ونسي ملايين الأمريكيين الذين يعانون اقتصاديا".وتأتي تصريحات بايدن داخل محل الآيس كريم في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم في أمريكا، ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.وارتفع الدولار، وهو العملة الاحتياطية في العالم، بأكثر من 20 في المئة في العام الماضي، حتى مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير، ووصل التضخم المحلي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما.وأدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية، بينما أدى إلى زيادة التضخم في أماكن أخرى، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/إدارة-بايدن-تدافع-عن-التقدم-المحدود-الذي-أحرزه-في-كبح-جماح-التضخم-في-وضع-أفضل-من-معظم-البلدان-1069112026.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069135602_0:0:1543:1157_1920x0_80_0_0_f73aaccf2ba21a7d4b52263e3e17f6ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو

12:26 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتوقف لتناول الآيس كريم في أحد المحلات في بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
تناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يصر على قوة اقتصاد بلاده، أثناء توقفه يوم السبت الماضي في محل لبيع الآيس كريم في ولاية أوريغون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال في الفيديو: "لست قلقا بشأن قوة الدولار، إنني قلق بشأن بقية العالم، هل هذا منطقي"، وذلك تعبيرا عن مخاوفه من أن ارتفاع قوة الدولار الأمريكي يسرّع من ارتفاع التضخم العالمي.
وعندما طُلب منه التوضيح، أجاب بايدن البالغ من العمر 79 عاما: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم" - وهو يتناول مخروط الوافل من آيس كريم برقائق الشوكولاتة.
وسخرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية من تصريحات بايدن، قائلة: "يبدو أنه أصيب بتجمد دماغي نتيجة الآيس كريم، ونسي ملايين الأمريكيين الذين يعانون اقتصاديا".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" ساخرا من تصريحات بايدن: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم"، لقد تناول جو بايدن مغرفة آيس كريم بقيمة 37 دولارا كانت بـ3 دولارات قبل عام".

وتأتي تصريحات بايدن داخل محل الآيس كريم في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم في أمريكا، ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
إدارة بايدن تدافع عن التقدم المحدود الذي أحرزته في كبح جماح التضخم..."في وضع ‏أفضل من معظم البلدان"‏
أمس, 21:37 GMT
وارتفع الدولار، وهو العملة الاحتياطية في العالم، بأكثر من 20 في المئة في العام الماضي، حتى مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير، ووصل التضخم المحلي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما.
وأدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية، بينما أدى إلى زيادة التضخم في أماكن أخرى، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала