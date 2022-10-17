https://sputnikarabic.ae/20221017/بايدن-يصر-على-أن-الاقتصاد-الأمريكي-قوي-مثل-الجحيم-أثناء-تناوله-الآيس-كريم-فيديو-1069135837.html

بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو

بايدن يصر على أن الاقتصاد الأمريكي "قوي مثل الجحيم" أثناء تناوله الآيس كريم... فيديو

تناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يصر على قوة اقتصاد بلاده، أثناء توقفه يوم السبت الماضي في محل لبيع الآيس كريم في ولاية... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T12:26+0000

2022-10-17T12:26+0000

2022-10-17T12:26+0000

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال في الفيديو: "لست قلقا بشأن قوة الدولار، إنني قلق بشأن بقية العالم، هل هذا منطقي"، وذلك تعبيرا عن مخاوفه من أن ارتفاع قوة الدولار الأمريكي يسرّع من ارتفاع التضخم العالمي.وعندما طُلب منه التوضيح، أجاب بايدن البالغ من العمر 79 عاما: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم" - وهو يتناول مخروط الوافل من آيس كريم برقائق الشوكولاتة.وسخرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية من تصريحات بايدن، قائلة: "يبدو أنه أصيب بتجمد دماغي نتيجة الآيس كريم، ونسي ملايين الأمريكيين الذين يعانون اقتصاديا".وتأتي تصريحات بايدن داخل محل الآيس كريم في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم في أمريكا، ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.وارتفع الدولار، وهو العملة الاحتياطية في العالم، بأكثر من 20 في المئة في العام الماضي، حتى مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير، ووصل التضخم المحلي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما.وأدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية، بينما أدى إلى زيادة التضخم في أماكن أخرى، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

https://sputnikarabic.ae/20221016/إدارة-بايدن-تدافع-عن-التقدم-المحدود-الذي-أحرزه-في-كبح-جماح-التضخم-في-وضع-أفضل-من-معظم-البلدان-1069112026.html

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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية