https://sputnikarabic.ae/20221017/بدء-المرحلة-النشطة-من-مناورات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-طاجيكستان-1069122429.html
بدء المرحلة النشطة من مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
بدء المرحلة النشطة من مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
بدأت، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، المرحلة النشطة من التدريبات المشتركة لقوات الانتشار السريع لقوات منظمة الأمن الجماعي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:24+0000
2022-10-17T08:24+0000
2022-10-17T08:24+0000
رصد عسكري
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وفي بيان نشره المركز الصحفي المشترك للمنظمة جاء: "اليوم، بدأت المرحلة النشطة من التدريبات المشتركة لقوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا الوسطى" روبيج 2022 "في طاجيكستان في خربمايدون".وحضر حفل الافتتاح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في طاجيكستان الفريق إيمومالي سوبيرزودا، ورئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد أناتولي سيدوروف، ونائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طاهر خيرالوف، وممثلو القوات المسلحة للدول الأعضاء في منطقة آسيا الوسطى للأمن الجماعي للمنظمة.وكان هدف التدريبات هو تدمير جماعات مسلحة غير شرعية غزت أراضي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وقال سيدوروف: "ستؤدي الوحدات مهام خاصة للقضاء على التشكيلات المسلحة غير الشرعية في المناطق الجبلية وتحرير المناطق التي تم الاستيلاء عليها والقيام بعمليات قتالية وعمليات خاصة لاستعادة جزء من حدود الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221004/قيرغيزيا-تؤكد-استعدادها-للمساهمة-بنشاط-في-تعزيز-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1068605761.html
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رصد عسكري
بدء المرحلة النشطة من مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
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بدأت، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، المرحلة النشطة من التدريبات المشتركة لقوات الانتشار السريع لقوات منظمة الأمن الجماعي.
وفي بيان نشره المركز الصحفي المشترك للمنظمة جاء: "اليوم، بدأت المرحلة النشطة من التدريبات المشتركة لقوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا الوسطى" روبيج 2022 "في طاجيكستان في خربمايدون".
وحضر حفل الافتتاح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في طاجيكستان الفريق إيمومالي سوبيرزودا، ورئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد أناتولي سيدوروف، ونائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طاهر خيرالوف، وممثلو القوات المسلحة للدول الأعضاء في منطقة آسيا الوسطى للأمن الجماعي للمنظمة.
وتشارك كتيبة روسية بجنود من المنطقة العسكرية المركزية من القاعدة 201، وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات نحو ألف شخص باستخدام أكثر من 300 قطعة سلاح مختلف، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار.
وكان هدف التدريبات هو تدمير جماعات مسلحة غير شرعية غزت أراضي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال سيدوروف: "ستؤدي الوحدات مهام خاصة للقضاء على التشكيلات المسلحة غير الشرعية في المناطق الجبلية وتحرير المناطق التي تم الاستيلاء عليها والقيام بعمليات قتالية وعمليات خاصة لاستعادة جزء من حدود الدولة".