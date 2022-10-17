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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/بعد-تحذيرات-الخارجية-أكثر-من-200-مواطن-صيني-يستعدون-لمغادرة-أوكرانيا-1069115790.html
بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا
بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا
أعرب أكثر من 200 مواطن صيني، اليوم الاثنين، عن استعدادهم لمغادرة أراضي أوكرانيا، بعد أن حثتهم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على ذلك. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:31+0000
2022-10-17T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الصين
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ويوم السبت، حثت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف أمنية.وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، الإخلاء إجراء وقائي يهدف إلى حماية رفاهية المواطنين الصينيين.في مارس، تم إجلاء حوالي 6000 مواطن صيني من أوكرانيا، وفقا لذات الصحيفة.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الخارجية-الصينية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-أوكرانيا-في-أسرع-وقت-1069076108.html
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أخبار أوكرانيا, الصين
أخبار أوكرانيا, الصين

بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا

05:31 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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أعرب أكثر من 200 مواطن صيني، اليوم الاثنين، عن استعدادهم لمغادرة أراضي أوكرانيا، بعد أن حثتهم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على ذلك.
ويوم السبت، حثت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف أمنية.
وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، الإخلاء إجراء وقائي يهدف إلى حماية رفاهية المواطنين الصينيين.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
أمس, 03:30 GMT
في مارس، تم إجلاء حوالي 6000 مواطن صيني من أوكرانيا، وفقا لذات الصحيفة.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
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