https://sputnikarabic.ae/20221017/بعد-تحذيرات-الخارجية-أكثر-من-200-مواطن-صيني-يستعدون-لمغادرة-أوكرانيا-1069115790.html
بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا
بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا
أعرب أكثر من 200 مواطن صيني، اليوم الاثنين، عن استعدادهم لمغادرة أراضي أوكرانيا، بعد أن حثتهم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على ذلك. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:31+0000
2022-10-17T05:31+0000
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ويوم السبت، حثت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف أمنية.وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، الإخلاء إجراء وقائي يهدف إلى حماية رفاهية المواطنين الصينيين.في مارس، تم إجلاء حوالي 6000 مواطن صيني من أوكرانيا، وفقا لذات الصحيفة.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الخارجية-الصينية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-أوكرانيا-في-أسرع-وقت-1069076108.html
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أخبار أوكرانيا, الصين
بعد تحذيرات الخارجية.. أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا
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أعرب أكثر من 200 مواطن صيني، اليوم الاثنين، عن استعدادهم لمغادرة أراضي أوكرانيا، بعد أن حثتهم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على ذلك.
ويوم السبت، حثت وزارة الخارجية الصينية
والسفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف أمنية.
وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، الإخلاء إجراء وقائي يهدف إلى حماية رفاهية المواطنين الصينيين.
في مارس، تم إجلاء حوالي 6000 مواطن صيني من أوكرانيا، وفقا لذات الصحيفة.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.