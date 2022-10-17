https://sputnikarabic.ae/20221017/بكين-تنفي-عرقلة-مسؤوليها-جهود-أمريكا-لتنظيم-مقابلة-بين-الرئيس-الصيني-وبايدن-في-قمة-مجموعة-العشرين-1069138389.html
بكين تنفي عرقلة مسؤوليها جهود أمريكا لتنظيم مقابلة بين الرئيس الصيني وبايدن في قمة مجموعة العشرين
بكين تنفي عرقلة مسؤوليها جهود أمريكا لتنظيم مقابلة بين الرئيس الصيني وبايدن في قمة مجموعة العشرين
نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، ما ذكرته تقارير مؤخرا بأن المسؤولين الصينيين يعرقلون الجهود الأمريكية لوضع جدول أعمال للقاء شخصي بين الرئيس الصيني،... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:30+0000
2022-10-17T13:30+0000
2022-10-17T13:30+0000
جو بايدن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065706427_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ce9c334261f4358c10c97bd8414ad694.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنكم ربما لاحظتم أن أمريكا قالت بالفعل إن الرواية خاطئة".وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية زعمت مؤخرا أن مسؤولي الحكومة الصينية عرقلوا جهود الولايات المتحدة لتوطيد اجتماع مباشر مخطط له منذ فترة طويلة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأضافت أن "الاجتماع المقرر بين الرئيسين الصيني والأمريكي والذي طال انتظاره، ينظر إليه بأنه فرصة لبايدن وشي جين بينغ - للاستفادة من العلاقة الشخصية التي تم تشكيلها خلال فترة بايدن كنائب للرئيس - لاستنزاف بعض الحقد من العلاقة الأمريكية الصينية التي انحدرت إلى خصومة ثنائية مريرة بشأن تايوان والتجارة وحقوق الإنسان".وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في رد لـ"بوليتيكو" بالبريد الإلكتروني: "هذه القصة خاطئة بنسبة مئة في المئة، لقد قلنا بالفعل إن الرئيسين كلفا فرقهما بالنظر في الاجتماع، ولن أتجاوز ذلك من حيث التوقيت والموقع حتى الآن".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و 16 نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221016/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لا-يخطط-لمقابلة-ولي-العهد-السعودي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1069092193.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065706427_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_552cba777ad55dc5dfb2e58fa8e878b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بكين تنفي عرقلة مسؤوليها جهود أمريكا لتنظيم مقابلة بين الرئيس الصيني وبايدن في قمة مجموعة العشرين
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، ما ذكرته تقارير مؤخرا بأن المسؤولين الصينيين يعرقلون الجهود الأمريكية لوضع جدول أعمال للقاء شخصي بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر
صحفي: "أعتقد أنكم ربما لاحظتم أن أمريكا قالت بالفعل إن الرواية خاطئة".
وكانت صحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية زعمت مؤخرا أن مسؤولي الحكومة الصينية عرقلوا جهود الولايات المتحدة لتوطيد اجتماع مباشر مخطط له منذ فترة طويلة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضافت أن "الاجتماع المقرر بين الرئيسين الصيني والأمريكي والذي طال انتظاره، ينظر إليه بأنه فرصة لبايدن وشي جين بينغ - للاستفادة من العلاقة الشخصية التي تم تشكيلها خلال فترة بايدن كنائب للرئيس - لاستنزاف بعض الحقد من العلاقة الأمريكية الصينية التي انحدرت إلى خصومة ثنائية مريرة بشأن تايوان والتجارة وحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في رد لـ"بوليتيكو" بالبريد الإلكتروني: "هذه القصة خاطئة بنسبة مئة في المئة، لقد قلنا بالفعل إن الرئيسين كلفا فرقهما بالنظر في الاجتماع، ولن أتجاوز ذلك من حيث التوقيت والموقع حتى الآن".
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و 16 نوفمبر المقبل.