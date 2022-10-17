https://sputnikarabic.ae/20221017/بنك-الخليج-يشارك-في-اجتماعات-صندوق-النقد-ومجموعة-البنك-الدولي-1069123719.html
بنك الخليج يشارك في اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي
بنك الخليج يشارك في اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي
شارك بنك الخليج في فعاليات واجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:49+0000
2022-10-17T08:49+0000
2022-10-17T08:49+0000
اقتصاد
أخبار الخليج
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وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن مشاركة بنك الخليج جاءت بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي، من مختلف دول العالم.يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تعتبر فرصة مهمة للتشاور والاستماع إلى آراء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنوك وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم، حول العديد من قضايا الصناعة المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة.وفي وقت سابق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الخميس الماضي، إن المقرض الدولي يرى احتمالية لحدوث ركود اقتصادي عالمي بنسبة 25%.وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي: "تظهر آفاق الاقتصاد العالمي فرصة بمعدل واحد إلى أربعة (للركود)، وبمعنى آخر، (هناك) فرصة بنسبة 25% أن ينخفض النمو العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي يبلغ 2% العام المقبل".وأضافت أن صندوق النقد الدولي قدّر أن ثلثي العالم سيشهد ربعين أو أكثر من النمو السلبي (انكماش الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك، شددت على أنه يمكن تجنب الركود العالمي إذا عملت البلدان معا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الخليج
بنك الخليج يشارك في اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي
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شارك بنك الخليج في فعاليات واجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقالت صحيفة
"الجريدة" الكويتية إن مشاركة بنك الخليج جاءت بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي، من مختلف دول العالم.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تعتبر فرصة مهمة للتشاور والاستماع إلى آراء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنوك وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم، حول العديد من قضايا الصناعة المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الخميس الماضي، إن المقرض الدولي يرى احتمالية لحدوث ركود اقتصادي عالمي
بنسبة 25%.
وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي: "تظهر آفاق الاقتصاد العالمي فرصة بمعدل واحد إلى أربعة (للركود)، وبمعنى آخر، (هناك) فرصة بنسبة 25% أن ينخفض النمو العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي يبلغ 2% العام المقبل".
وأضافت أن صندوق النقد الدولي قدّر أن ثلثي العالم سيشهد ربعين أو أكثر من النمو السلبي (انكماش الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك، شددت على أنه يمكن تجنب الركود العالمي إذا عملت البلدان معا.