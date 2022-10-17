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https://sputnikarabic.ae/20221017/بوريل-يؤكد-أن-الاتحاد-الأوروبي-لديه-أموال-كافية-للمساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1069123186.html
بوريل يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لديه أموال كافية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا
بوريل يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لديه أموال كافية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا
أكد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لديه أموال كافية لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:30+0000
2022-10-17T08:30+0000
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وقال بوريل، معلقًا على سؤال حول استنفاد الأموال للتعويض عن الإمدادات العسكرية إلى كييف: "هناك أموال كافية. لا تقلقوا بشأن الأموال".ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تغطية جميع تكاليف الدول الأعضاء التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل مركزي. ووفقًا لها، فإن الولايات تقدم طلبات كثيرة جدًا لسداد النفقات، في حين أن أموال الصندوق المقابل محدودة. وأفاد المنشور، على وجه الخصوص، أن النقص في المبلغ الكامل أغضب بولندا - وهي واحدة من أكبر الجهات المانحة للأسلحة لأوكرانيا. لبعض الوقت، أعاقت وارسو القرار، لكنها وافقت في النهاية على تغطية 46% من التكاليف.كما هو متوقع، سيوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الدفعة السادسة من المساعدة العسكرية لكييف، وستصل إلى 500 مليون يورو، وبالتالي سيرفع الاتحاد إجمالي المساعدة العسكرية إلى 3.1 مليار يورو. يتم تخصيص هذه الأموال مما يسمى صندوق السلام الأوروبي لتعويض دول الاتحاد الأوروبي جزئيًا عن تكاليف الإمدادات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا.
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بوريل يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لديه أموال كافية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا

08:30 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أكد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لديه أموال كافية لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
وقال بوريل، معلقًا على سؤال حول استنفاد الأموال للتعويض عن الإمدادات العسكرية إلى كييف: "هناك أموال كافية. لا تقلقوا بشأن الأموال".
ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تغطية جميع تكاليف الدول الأعضاء التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل مركزي. ووفقًا لها، فإن الولايات تقدم طلبات كثيرة جدًا لسداد النفقات، في حين أن أموال الصندوق المقابل محدودة. وأفاد المنشور، على وجه الخصوص، أن النقص في المبلغ الكامل أغضب بولندا - وهي واحدة من أكبر الجهات المانحة للأسلحة لأوكرانيا. لبعض الوقت، أعاقت وارسو القرار، لكنها وافقت في النهاية على تغطية 46% من التكاليف.
كما هو متوقع، سيوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الدفعة السادسة من المساعدة العسكرية لكييف، وستصل إلى 500 مليون يورو، وبالتالي سيرفع الاتحاد إجمالي المساعدة العسكرية إلى 3.1 مليار يورو. يتم تخصيص هذه الأموال مما يسمى صندوق السلام الأوروبي لتعويض دول الاتحاد الأوروبي جزئيًا عن تكاليف الإمدادات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا.
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