عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/تحذير-من-غارة-جوية-في-أنحاء-أوكرانيا-1069116696.html
تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا
تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإعلان، صباح الاثنين، عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T06:47+0000
2022-10-17T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8beb4d9f5d6c853aeb7fd535432e1db.jpg
وقالت قناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية على تلغرام "غارة جوية في أنحاء أوكرانيا".أكدت سلطات مقاطعات فولين وبولتافا وإيفانو فرانكوفسك في البلاد المعلومات المتعلقة بإعلان حالة التأهب الجوي.وكتبت سفيتلانا أونيشوك، رئيسة مقاطعة إيفانو فرانكوفسك في أوكرانيا، على تلغرام: "تحذير من الغارة الجوية! أطلب بشدة من الجميع أن يذهبوا على الفور إلى الملجأ".كما كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فولين يوري بوغوليايكو ورئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا دميتري لونين عن حالة التأهب الجوي على قنوات تلغرام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1fa7699f4ffe3905c668b14953c8c62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا

06:47 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإعلان، صباح الاثنين، عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقالت قناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية على تلغرام "غارة جوية في أنحاء أوكرانيا".
أكدت سلطات مقاطعات فولين وبولتافا وإيفانو فرانكوفسك في البلاد المعلومات المتعلقة بإعلان حالة التأهب الجوي.
وكتبت سفيتلانا أونيشوك، رئيسة مقاطعة إيفانو فرانكوفسك في أوكرانيا، على تلغرام: "تحذير من الغارة الجوية! أطلب بشدة من الجميع أن يذهبوا على الفور إلى الملجأ".
كما كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فولين يوري بوغوليايكو ورئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا دميتري لونين عن حالة التأهب الجوي على قنوات تلغرام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:46 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала