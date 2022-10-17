https://sputnikarabic.ae/20221017/تحذير-من-غارة-جوية-في-أنحاء-أوكرانيا-1069116696.html
تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا
تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإعلان، صباح الاثنين، عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T06:47+0000
2022-10-17T06:47+0000
2022-10-17T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت قناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية على تلغرام "غارة جوية في أنحاء أوكرانيا".أكدت سلطات مقاطعات فولين وبولتافا وإيفانو فرانكوفسك في البلاد المعلومات المتعلقة بإعلان حالة التأهب الجوي.وكتبت سفيتلانا أونيشوك، رئيسة مقاطعة إيفانو فرانكوفسك في أوكرانيا، على تلغرام: "تحذير من الغارة الجوية! أطلب بشدة من الجميع أن يذهبوا على الفور إلى الملجأ".كما كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فولين يوري بوغوليايكو ورئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا دميتري لونين عن حالة التأهب الجوي على قنوات تلغرام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا
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ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإعلان، صباح الاثنين، عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقالت قناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية على تلغرام "غارة جوية في أنحاء أوكرانيا".
أكدت سلطات مقاطعات فولين وبولتافا وإيفانو فرانكوفسك في البلاد المعلومات المتعلقة بإعلان حالة التأهب الجوي.
وكتبت سفيتلانا أونيشوك، رئيسة مقاطعة إيفانو فرانكوفسك في أوكرانيا، على تلغرام: "تحذير من الغارة الجوية! أطلب بشدة من الجميع أن يذهبوا على الفور إلى الملجأ".
كما كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فولين يوري بوغوليايكو ورئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا دميتري لونين عن حالة التأهب الجوي على قنوات تلغرام.