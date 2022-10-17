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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069115507.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:26+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:26 GMT 17.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:39 GMT 17.10.2022
الإدارة العسكرية في كييف تعلن عن هجمات على البنية التحتية الحيوية
أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن ضربات على البنية التحتية الحيوية.
وجاء على قناة تلغرام التابعة لإدارة مدينة كييف العسكرية: "يواصل العدو قصف مرافق البنية التحتية الحيوية".
05:32 GMT 17.10.2022
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا
قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.
05:26 GMT 17.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
04:11 GMT
05:26 GMT 17.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
03:43 GMT
05:26 GMT 17.10.2022
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
ال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام.
وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.
05:25 GMT 17.10.2022
زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت
كد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه، مساء الأحد: "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية".
05:24 GMT 17.10.2022
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق جنوبي ووسط أوكرانيا
قال مسؤولون محليون أوكرانيون، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق جنوبي ووسط أوكرانيا.
كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على تلغرام: "إنذار جوي! المقاطعة بأكملها".
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Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
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