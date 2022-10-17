تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:39 GMT 17.10.2022
الإدارة العسكرية في كييف تعلن عن هجمات على البنية التحتية الحيوية
أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن ضربات على البنية التحتية الحيوية.
وجاء على قناة تلغرام التابعة لإدارة مدينة كييف العسكرية: "يواصل العدو قصف مرافق البنية التحتية الحيوية".
05:32 GMT 17.10.2022
قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في منطقة نيكولاييف بأوكرانيا.
05:26 GMT 17.10.2022
05:26 GMT 17.10.2022
05:26 GMT 17.10.2022
ال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام.
وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.
05:25 GMT 17.10.2022
كد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه، مساء الأحد: "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية".
05:24 GMT 17.10.2022
قال مسؤولون محليون أوكرانيون، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق جنوبي ووسط أوكرانيا.
كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على تلغرام: "إنذار جوي! المقاطعة بأكملها".