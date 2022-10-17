https://sputnikarabic.ae/20221017/تفاصيل-مشروع-الربط-السككي-بين-مصر-والسودان-1069146270.html
تفاصيل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان
تفاصيل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالموافقة على اتفاق منحتين بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:08+0000
2022-10-17T16:08+0000
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تفاصيل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالموافقة على اتفاق منحتين بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.