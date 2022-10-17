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https://sputnikarabic.ae/20221017/تقارير-تزعم-أن-سماعة-آبل-للواقع-الافتراضي-قد-تستخدم-عيون-المستخدمين-لسداد-مدفوعاتهم-1069129119.html
تقارير تزعم أن سماعة "آبل" للواقع الافتراضي قد تستخدم عيون المستخدمين لسداد مدفوعاتهم
تقارير تزعم أن سماعة "آبل" للواقع الافتراضي قد تستخدم عيون المستخدمين لسداد مدفوعاتهم
تزعم تقارير أن سماعة "إكس آر" الافتراضية من تطوير شركة "آبل" قد تشمل أجهزة استشعار لمسح قزحية العين، مثل ميزة "بصمة الوجه" في هواتف "آيفون" أو حواسيب "آيباد"... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:05+0000
2022-10-17T10:05+0000
فيسبوك
منوعات
شركة آبل
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وتحمل ميزة مسح القزحية اسم "IRIS ID"، والتي ستمكن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم وإجراء المدفوعات بطريقة القياس الحيوي، وفقا لموقع "ذا مينت".وبحسب ما ورد في التقرير، فإن السماعة الافتراضية "إكس آر" تحتوي أيضا على أكثر من 10 كاميرات، وقد تحتوي على نفس شريحة "إم 2" التي تقوم بتشغيل أحدث نموذج لحاسوب "ماكبوك إير".ويأتي التقرير بعد أن كشفت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) النقاب في وقت سابق الأسبوع الحالي عن نظارتها للواقع الافتراضي "كويست برو"، والتي يتم بيعها بسعر 1500 دولار أمريكي، وهي المزودة بقدرات متقدمة لتتبع العين من أجل منح تجربة افتراضية واقعية، وتمرير ألوان كاملة عبر التكنولوجيا، حتى يتمكن المستخدمون من فرض ميزات افتراضية على إعدادات العالم الحقيقي.ورغم كل تلك الامتيازات، إلا أن نظارة "كويست برو" لا توفر تقنية مسح قزحية العين التي اشتهرت بها "آبل" مع أجهزتها الخاصة.ولطالما كانت سماعة رأس "إكس آر" الافتراضية من "آبل" منتظرة منذ سنوات، ومن المتوقع أن تصدر في وقت ما في عام 2023، لكن تشير تقارير إلى أن سعرها سيتراوح بين 2000 و3000 دولار أمريكي، وهو ما يفوق سعر نظارة "كويست برو" من "ميتا" بشكل كبير.
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فيسبوك, منوعات, شركة آبل
فيسبوك, منوعات, شركة آبل

تقارير تزعم أن سماعة "آبل" للواقع الافتراضي قد تستخدم عيون المستخدمين لسداد مدفوعاتهم

10:05 GMT 17.10.2022
CC0 / pixabay / نظارات الواقع الافتراضي
نظارات الواقع الافتراضي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
نظارات الواقع الافتراضي
CC0 / pixabay /
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تزعم تقارير أن سماعة "إكس آر" الافتراضية من تطوير شركة "آبل" قد تشمل أجهزة استشعار لمسح قزحية العين، مثل ميزة "بصمة الوجه" في هواتف "آيفون" أو حواسيب "آيباد" اللوحية.
وتحمل ميزة مسح القزحية اسم "IRIS ID"، والتي ستمكن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم وإجراء المدفوعات بطريقة القياس الحيوي، وفقا لموقع "ذا مينت".
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن السماعة الافتراضية "إكس آر" تحتوي أيضا على أكثر من 10 كاميرات، وقد تحتوي على نفس شريحة "إم 2" التي تقوم بتشغيل أحدث نموذج لحاسوب "ماكبوك إير".
ويأتي التقرير بعد أن كشفت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) النقاب في وقت سابق الأسبوع الحالي عن نظارتها للواقع الافتراضي "كويست برو"، والتي يتم بيعها بسعر 1500 دولار أمريكي، وهي المزودة بقدرات متقدمة لتتبع العين من أجل منح تجربة افتراضية واقعية، وتمرير ألوان كاملة عبر التكنولوجيا، حتى يتمكن المستخدمون من فرض ميزات افتراضية على إعدادات العالم الحقيقي.
ورغم كل تلك الامتيازات، إلا أن نظارة "كويست برو" لا توفر تقنية مسح قزحية العين التي اشتهرت بها "آبل" مع أجهزتها الخاصة.
ولطالما كانت سماعة رأس "إكس آر" الافتراضية من "آبل" منتظرة منذ سنوات، ومن المتوقع أن تصدر في وقت ما في عام 2023، لكن تشير تقارير إلى أن سعرها سيتراوح بين 2000 و3000 دولار أمريكي، وهو ما يفوق سعر نظارة "كويست برو" من "ميتا" بشكل كبير.
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