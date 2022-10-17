https://sputnikarabic.ae/20221017/تقرير-يزعم-تراجع-أستراليا-عن-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1069136303.html

تقرير يزعم تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تقرير يزعم تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

كشف تقرير لصحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، عن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T12:39+0000

2022-10-17T12:39+0000

2022-10-17T12:39+0000

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وأفادت صحيفة "غارديان" أن أستراليا تراجعت عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تحول عن سياسة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.لكنها حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقع وزارة خارجيتها على الإنترنت تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.وأضافت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، تم حذف جمل من موقع الخارجية الأسترالية، والتي أضيفت بعد اعتراف موريسون بالقدس الغربية كعاصمة.ومن بين العبارات التي تم حذفها: "وفقا لسياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2018، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية".كما تم حدف جملة تقول: "أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية على تقرير "غارديان"، وقال: "تواصل الحكومة اعتبار وضع القدس كقضية يجب حلها خلال مفاوضات السلام".وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن رئيس وزراء أستراليا آنذاك سكوت موريسون، أن بلاده تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وجاء ذلك بعد شهرين من قوله إنه يفكر في هذه الخطوة - على الرغم من أنه لم يُذكر في ذلك الوقت أن الاعتراف سيكون فقط في غرب المدينة.ووقتها قال موريسون للصحفيين في سيدني: "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، التي تعمل كمقر للكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة، كعاصمة لإسرائيل. سننقل السفارة إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليًا".وأضاف أنه على الرغم من أن السفارة لن يتم نقلها إلى القدس الغربية الآن، إلا أن أستراليا ستنشئ مكاتب تجارية هناك وستبدأ عملية فحص موقع مستقبلي للسفارة.وأكد موريسون أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين - وأن القرار يحترم هذا الالتزام وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مضيفا: "كجزء من اعترافنا بالالتزام بحل الدولتين، فإن الحكومة الأسترالية قررت الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني في دولته المستقبلية وعاصمتها القدس الشرقية".وفي ديسمبر 2017، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، في قرار أثار أعمال غضب الفلسطينيين واحتجاجات في عدة دول في العالم العربي.ولاحقا حذت كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا حذو الولايات المتحدة وأقدمت على نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وفي أواخر العام الماضي، أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها ستفتح مكتب سفارة في المدينة.وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها إليها.فيما يطالب الفلسطينيون، كجزء من عملية السلام مع إسرائيل، المعلقة حاليًا، بأن تتبع الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، مع احتمال تبادل الأراضي.

https://sputnikarabic.ae/20181215/استراليا-إسرائيل-القدس-عاصمة-اعتراف-1037492634.html

https://sputnikarabic.ae/20211217/أوكرانيا-تعترف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1054256388.html

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