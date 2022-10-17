https://sputnikarabic.ae/20221017/جامعة-ستانكين-تكرم-الطلاب-الفائزين-بأولمبياد-اللغة-الروسية-في-جامعة-البعث-السورية-1069143974.html

جامعة ستانكين تكرم الطلاب الفائزين بأولمبياد اللغة الروسية في جامعة البعث السورية... فيديو

جامعة ستانكين تكرم الطلاب الفائزين بأولمبياد اللغة الروسية في جامعة البعث السورية... فيديو

كرمت جامعة البعث السورية، اليوم الاثنين، الفائزين في الأولمبياد الدولي متعدد التخصصات لتلاميذ المدارس "موست" والأولمبياد الدولي متعدد التخصصات لطلاب وخريجي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T15:25+0000

2022-10-17T15:25+0000

2022-10-17T16:53+0000

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وقالت ناديجدا بابوفا، مديرة العلاقات الدولية في جامعة موسكو الحكومية التكنولوجية "ستانكين"، لوكالة "سبوتنيك": "في العام الماضي أجرينا أول أولمبياد في جامعة البعث وسيعيدون بمشاركة عدد كبير من الطلاب"، مشيرة إلى أن الفائزين استلموا جوائزهم المعنوية للذكرى لافتة إلى ازدياد أعداد الراغبين بالمشاركة بالأولمبياد كون الكثير من طلاب الجامعات والمعاهد يهتمون بدراسة اللغة الروسية ويتفوقون بها.وشكرت ناديجدا بابوفا جامعة البعث على اهتمامها المتواصل في نشر اللغة الروسية وثقافتها في المدارس والجامعات وتقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى تقديم جامعة "ستانكين" أربع منح لدراسة الماجستير في اختصاصات هندسية ومعلوماتية والاقتصاد والتحكم.بدوره، أشار الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لـ"سبوتنيك" إلى أهمية أولمبياد اللغة الروسية كونه تجربة مفيدة يكتسب من خلالها الطالب معلومات قيمة وكثيرة كما أنه جسر للتواصل والتبادل مع لغات جديدة، معتبرا أن التكريم هو بداية وتم اليوم للفائزين في أولمبياد اللغة الروسية الذي أقيم العام الماضي. وأشار رئيس جامعة البعث إلى استقبال الجامعة لوفد روسي لتعزيز العلاقات السورية الروسية العلمية والمزيد من التميز والإبداع، لافتاً إلى التطلع بمشاركة كبيرة من الجانب الروسي في مستقبل خريجي الجامعة من خلال برنامج علمي تنفيذي سوف يبحث مع الوفد الروسي بما يخدم مصلحة الطلاب الذين سوف يتابعون دراستهم في روسيا الاتحادية.بدورها، قالت الطالبة رغد بدور لـ "سبوتنيك": "أحب اللغة الروسية من كنت طفلة وأشبه بالشغف بها وهي لغة ليست صعبة"، مشيرة إلى أن "تعلم أي لغة جديدة يكون صعبا ولكن عندما يحب الشخص لغة يرغب التحدث بها فإنه سوف يبدع فيها ويجدها سهلة"، لافتة إلى أن ما دفعها أيضا لتعلم اللغة الروسية "قوة العلاقات بين سوريا وروسيا".

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