https://sputnikarabic.ae/20221017/جفاف-يضرب-بحيرات-ولاية-كاليفورنيا-1069125441.html
جفاف يضرب بحيرات ولاية كاليفورنيا
جفاف يضرب بحيرات ولاية كاليفورنيا
انخفض منسوب المياه في بحيرات ولاية كاليفورنيا الأمريكية في السنوات الأخيرة، مما أصبح يهدد الحياة البرية والسكان المحليين. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:10+0000
2022-10-17T10:10+0000
2022-10-17T10:10+0000
وسائل الإعلام الأجنبية
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حيث تشغل بحيرة شاستا في كاليفورنيا حاليًا 32% وبحيرة ترينيتي 22% من سعتيهما، مع استمرار ظروف الجفاف في جميع أنحاء المنطقة الغربية للولاية.
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سبوتنيك عربي
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фото, وسائل الإعلام الأجنبية, صور, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, وسائل الإعلام الأجنبية, صور, الولايات المتحدة الأمريكية
جفاف يضرب بحيرات ولاية كاليفورنيا
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انخفض منسوب المياه في بحيرات ولاية كاليفورنيا الأمريكية في السنوات الأخيرة، مما أصبح يهدد الحياة البرية والسكان المحليين.
حيث تشغل بحيرة شاستا في كاليفورنيا حاليًا 32% وبحيرة ترينيتي 22% من سعتيهما، مع استمرار ظروف الجفاف في جميع أنحاء المنطقة الغربية للولاية.
© AFP 2022 / Josh Edelson
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
© AFP 2022 / Josh Edelsonتوجد عوامة وأحواض قوارب جافة في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا في 15 أكتوبر 2022.
توجد عوامة وأحواض قوارب جافة في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا في 15 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Josh Edelson
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
© AFP 2022 / Josh Edelson
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، توجد أرصفة القوارب في الجزء السفلي من ذراع ستيوارت فورك لبحيرة ترينيتي أثناء الجفاف المستمر في مركز ترينيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
© AFP 2022 / Josh Edelson
لوحة جدارية تصور سمكة قفز تزين جسرًا يمتد على جزء جاف في الغالب من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا، 16 أكتوبر 2022.
لوحة جدارية تصور سمكة قفز تزين جسرًا يمتد على جزء جاف في الغالب من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا، 16 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Josh Edelson
مركبة تسير فوق جزء جاف في الغالب من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا في 16 أكتوبر 2022.
مركبة تسير فوق جزء جاف في الغالب من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا في 16 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Josh Edelsonفي هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، يظهر قسم تجفيف من بحيرة ترينيتي في مركز ترينيتي، كاليفورنيا.
في هذه الصورة الجوية التي التقطت في 15 أكتوبر 2022، يظهر قسم تجفيف من بحيرة ترينيتي في مركز ترينيتي، كاليفورنيا.
© AFP 2022 / Josh Edelsonتوجد أرصفة القوارب التي كانت تطفو على الماء على أرض جافة على طول قسم من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا في 16 أكتوبر 2022.
توجد أرصفة القوارب التي كانت تطفو على الماء على أرض جافة على طول قسم من بحيرة شاستا في ليكهيد، كاليفورنيا في 16 أكتوبر 2022.