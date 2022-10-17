https://sputnikarabic.ae/20221017/خبراء-يعلنون-أن-عام-2022-يشهد-التخلص-من-5-مليارات-هاتف-ذكي-1069132805.html

خبراء يعلنون أن عام 2022 يشهد التخلص من 5 مليارات هاتف ذكي

خبراء يعلنون أن عام 2022 يشهد التخلص من 5 مليارات هاتف ذكي

كشف المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية أن 5.3 مليار هاتف ذكي سيكون مصيرها مكبات النفايات خلال العام الحالي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T10:52+0000

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2022-10-17T10:52+0000

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كما تقدّر المنظمة في إحصاءات لها أن هناك 16 مليار هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم - ثلثها تقريبا لم يعد قيد الاستخدام.وأوضحت المنظمة أن تلك الهواتف تحتوي على مواد معدنية نفيسة، مثل الذهب والنحاس والفضة والبلاديوم، ونادرا ما تذهب إلى إعادة التدوير والاستعمال، وعادة ما ينتهي الأمر بتلك الهواتف الخارجة عن الخدمة في الأدراج أو إلقائها في مكبات النفايات.وقال المدير العام للمنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، باسكال ليروي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "في حال عدم تمكننا من إعادة تدوير المكونات الموجودة في تلك الهواتف، فسوف نرسلها إلى الصين أو الكونغو لإعادة تدويرها".وشدد ليروي على أن "تلك العناصر الموجودة في الهواتف والأجهزة الكهربائية تمثل قيمة كبيرة، وتمثل معا على المستوى العالمي كميات هائلة".في سياق متصل، قالت ماغدالينا شاريتانوفيتش، من المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، إن "هذه الأجهزة توفر العديد من الموارد المهمة التي يمكن استخدامها في إنتاج الأجهزة الإلكترونية الجديدة أو غيرها من المعدات، مثل توربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية، وكلها ضرورية للانتقال الرقمي الأخضر إلى مجتمعات منخفضة الكربون".ووفقا لتقديرات المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن هذه الهواتف إلى جانب النفايات الكهربائية والإلكترونية من مصادر أخرى، ستنمو إلى 74 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

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