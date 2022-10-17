https://sputnikarabic.ae/20221017/خبير-لا-يستبعد-الصدام-المباشر-بين-روسيا-والناتو-1069139978.html
خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو
خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو
نناقش في هذه الحلقة: كييف تقر بتورط الناتو في الصراع بأوكرانيا؛ الملك السعودي يدعو لبدء عملية سياسية في اليمن؛ انطلاق مؤتمر سوري روسي لتعزيز التعاون الثنائي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:08+0000
2022-10-17T14:08+0000
2022-10-17T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو
خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو
اعترفت أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، بأن حلف الناتو متورط في الصراع الأوكراني، قائلة إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تمنح روسيا خبرة "في الواقع ضد جيش الناتو".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل: وعلى صعيد متصل، تحاول المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لعب دور الوسيط لحل الأزمة الأوكرانية ومحاولة تقريب وجهات النظر فهل ستنجح بتحقيق ما عجزت عنه الدول الكبرى؟عن هذا السؤال، أجاب الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبدالله بن غانم القحطاني، بقوله لـ"بلا قيود":بدوره، اعتبر مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية في الرياض، سعد بن عمر، أن السعودية والإمارات مقبولتان من قبل جميع الأطراف بسبب موقفهما المتوازن من الأزمة الأوكرانية.التغير المناخي يهدد الدول العربيةاشتكت عدة دول عربية من شح المياه لديها بسبب التغير المناخي، منها العراق والمغرب ومصر، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن بلاده من أكثرالدول جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري.حول ما ينتظر العالم من تأثير التغير المناخي، قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العربية لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069139821_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0325657de5f035c1734eecb62f22c37b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو
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نناقش في هذه الحلقة: كييف تقر بتورط الناتو في الصراع بأوكرانيا؛ الملك السعودي يدعو لبدء عملية سياسية في اليمن؛ انطلاق مؤتمر سوري روسي لتعزيز التعاون الثنائي وبحث عودة اللاجئين؛ انتشار سريع للكوليرا في لبنان؛ احتجاجات في أوروبا؛ التغير المناخي يهدد الدول العربية.
اعترفت أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، بأن حلف الناتو متورط في الصراع الأوكراني، قائلة إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تمنح روسيا خبرة "في الواقع ضد جيش الناتو".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل:
"هذا الاعتراف سيقلب الموازين، لأنه سيخلق أزمة جديدة بين روسيا والناتو قد تؤدي إلى صدام مباشر، وهذا سيسبب خسارة للجميع بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الحلف".
وعلى صعيد متصل، تحاول المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لعب دور الوسيط لحل الأزمة الأوكرانية ومحاولة تقريب وجهات النظر فهل ستنجح بتحقيق ما عجزت عنه الدول الكبرى؟
عن هذا السؤال، أجاب الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبدالله بن غانم القحطاني، بقوله لـ"بلا قيود":
"الأزمة الأوكرانية تعطي دليلا أن الحل صعب، وليس من السهل وضع خطة استراتيجية للحل، ولا يوجد أفضل من المملكة العربية السعودية والشقيقة الإمارات من أن تكونا وسيطا، خاصة وأن الغرب في مأزق، ولا يستطيع أن يكون له دور إيجابي يشجع كييف على بدء مفاوضات".
بدوره، اعتبر مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية في الرياض، سعد بن عمر، أن السعودية والإمارات مقبولتان من قبل جميع الأطراف بسبب موقفهما المتوازن من الأزمة الأوكرانية.
التغير المناخي يهدد الدول العربية
اشتكت عدة دول عربية من شح المياه لديها بسبب التغير المناخي، منها العراق والمغرب ومصر، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن بلاده من أكثرالدول جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري.
حول ما ينتظر العالم من تأثير التغير المناخي، قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العربية لـ"بلا قيود":
"الظاهرة تضرب العالم كله، وليس فقط أفريقيا، ونحن رأينا ما حصل في أوروبا من كوارث غير عادية، وغير مسبوقة، سواء في حرائق الغابات أو قلة الأمطار على نهري الدانوب والراين، أو الجفاف الذي ضرب الكثير من المساحات خصوصا في فرنسا، لكن القارتان الأكثر تضررا هي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، علما أن لا ذنب لهم في حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فهما فقط متضررتين، لكن كل هذا لن يجعل أي قارة تنجو من التغيرات المناخية، والفترة القادمة لن نشهد مثلها في تاريخ البشرية لا سيما السنوات التي نعيشها".
التفاصيل في الملف الصوتي...