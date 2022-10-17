https://sputnikarabic.ae/20221017/خبير-لا-يستبعد-الصدام-المباشر-بين-روسيا-والناتو-1069139978.html

خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو

خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو

نناقش في هذه الحلقة: كييف تقر بتورط الناتو في الصراع بأوكرانيا؛ الملك السعودي يدعو لبدء عملية سياسية في اليمن؛ انطلاق مؤتمر سوري روسي لتعزيز التعاون الثنائي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T14:08+0000

2022-10-17T14:08+0000

2022-10-17T14:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو خبير لا يستبعد الصدام المباشر بين روسيا والناتو

اعترفت أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، بأن حلف الناتو متورط في الصراع الأوكراني، قائلة إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تمنح روسيا خبرة "في الواقع ضد جيش الناتو".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل: وعلى صعيد متصل، تحاول المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لعب دور الوسيط لحل الأزمة الأوكرانية ومحاولة تقريب وجهات النظر فهل ستنجح بتحقيق ما عجزت عنه الدول الكبرى؟عن هذا السؤال، أجاب الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبدالله بن غانم القحطاني، بقوله لـ"بلا قيود":بدوره، اعتبر مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية في الرياض، سعد بن عمر، أن السعودية والإمارات مقبولتان من قبل جميع الأطراف بسبب موقفهما المتوازن من الأزمة الأوكرانية.التغير المناخي يهدد الدول العربيةاشتكت عدة دول عربية من شح المياه لديها بسبب التغير المناخي، منها العراق والمغرب ومصر، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن بلاده من أكثرالدول جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري.حول ما ينتظر العالم من تأثير التغير المناخي، قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العربية لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио