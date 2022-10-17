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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-بتاريخ-18-أكتوبر-2022-1069176038.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2022

15:11 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 18.10.2022)
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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