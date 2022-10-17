https://sputnikarabic.ae/20221017/روسيا-والسعودية-تطوران-التعاون-في-مكافحة-الفساد-1069132158.html
روسيا والسعودية تطوران التعاون في مكافحة الفساد
روسيا والسعودية تطوران التعاون في مكافحة الفساد
دعا المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إلى زيادة تطوير الشبكة العالمية لوكالات إنفاذ قانون مكافحة الفساد التي أنشئت بمبادرة من المملكة العربية السعودية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:30+0000
2022-10-17T10:30+0000
2022-10-17T10:30+0000
روسيا
السعودية
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وقال كراسنوف في لقاء في الرياض مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة مازن بن إبراهيم الكهموس: " نحن نشارك بنشاط في تطوير شبكة عالمية لوكالة مكافحة الفساد (GlobENetwork)، والتي تم إنشاؤها بمبادرة وبدعم مالي من المملكة العربية السعودية. ممثلنا هو عضو في اللجنة القيادية للمنظمة".وأشار كراسنوف إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنصة، مشددا في الوقت ذاته عل أن هذه المنصة ستصبح أكثر فاعلية بالنسبة لوكالات تطبيق القانون في العديد من الدول.كما تحدث كراسنوف عن أن مكتب المدعي العام الروسي يعتزم تطوير الاتصالات مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة بما في ذلك تبادل الخبرات بشأن إعادة الأصول المسحوبة إلى الخارج.وقال المدعي العام الروسي: "نحن على استعداد للتعاون في مجالات أخرى من النشاط، بما في ذلك مكافحة الفساد خارج الإجراءات الجنائية"، مذكّرا بصلاحيات المدعين في رفع دعاوى قضائية لمصادرة ممتلكات المسؤولين التي لم يتم تأكيدها من خلال الدخل القانوني.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مشاركة-أكثر-من-20-مصنعا-روسيا-في-محادثات-تجارية-في-السعودية-1068743827.html
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روسيا, السعودية
روسيا والسعودية تطوران التعاون في مكافحة الفساد
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دعا المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إلى زيادة تطوير الشبكة العالمية لوكالات إنفاذ قانون مكافحة الفساد التي أنشئت بمبادرة من المملكة العربية السعودية.
وقال كراسنوف في لقاء في الرياض مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة مازن بن إبراهيم الكهموس: " نحن نشارك بنشاط في تطوير شبكة عالمية لوكالة مكافحة الفساد (GlobENetwork)، والتي تم إنشاؤها بمبادرة وبدعم مالي من المملكة العربية السعودية. ممثلنا هو عضو في اللجنة القيادية للمنظمة".
وأضاف المدعي العام: "في وقت قصير، أثبتت أهميتها، وأدى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول للتفاعل المباشر بين ممثلي وكالات مكافحة الفساد إلى منح الشبكة تركيزا عمليا واضحا".
وأشار كراسنوف إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنصة، مشددا في الوقت ذاته عل أن هذه المنصة ستصبح أكثر فاعلية بالنسبة لوكالات تطبيق القانون في العديد من الدول.
كما تحدث كراسنوف عن أن مكتب المدعي العام الروسي يعتزم تطوير الاتصالات مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة بما في ذلك تبادل الخبرات بشأن إعادة الأصول المسحوبة إلى الخارج.
وقال المدعي العام الروسي: "نحن على استعداد للتعاون في مجالات أخرى من النشاط، بما في ذلك مكافحة الفساد خارج الإجراءات الجنائية"، مذكّرا بصلاحيات المدعين في رفع دعاوى قضائية لمصادرة ممتلكات المسؤولين التي لم يتم تأكيدها من خلال الدخل القانوني.