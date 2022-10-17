https://sputnikarabic.ae/20221017/زيلينسكي-يقول-إن-قتالا-عنيفا-جدا-يدور-حول-سوليدار-وباخموت-1069113680.html

زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت

زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) في جنوب شرق أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T02:25+0000

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2022-10-17T02:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلينسكي في خطابه مساء الأحد، "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية".في اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني، إن الوضع "أصعب" بالقرب من مدينة باخموت.كانت تقارير إعلامية أوكرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.وأعلنت حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا، وفقا لمسؤولون محليون أوكران.وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html

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