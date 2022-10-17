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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/زيلينسكي-يقول-إن-قتالا-عنيفا-جدا-يدور-حول-سوليدار-وباخموت-1069113680.html
زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت
زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت
أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) في جنوب شرق أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T02:25+0000
2022-10-17T02:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في خطابه مساء الأحد، "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية".في اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني، إن الوضع "أصعب" بالقرب من مدينة باخموت.كانت تقارير إعلامية أوكرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.وأعلنت حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا، وفقا لمسؤولون محليون أوكران.وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت

02:25 GMT 17.10.2022
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) في جنوب شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه مساء الأحد، "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية".
في اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني، إن الوضع "أصعب" بالقرب من مدينة باخموت.
كانت تقارير إعلامية أوكرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.
وأعلنت حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا، وفقا لمسؤولون محليون أوكران.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا
أمس, 22:21 GMT
وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.
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