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https://sputnikarabic.ae/20221017/سفير-سوريا-في-موسكو-ينهي-مهمته-1069139049.html
سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته
سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته
قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفير سوريا في موسكو رياض حداد ينهي مهمته، واستقبله بهذه المناسبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:48+0000
2022-10-17T13:48+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي النشط بين موسكو ودمشق، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على مهام التسوية الشاملة في سوريا.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته

13:48 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Maksim Blinovالسفير السوري لدى روسيا رياض حداد
السفير السوري لدى روسيا رياض حداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفير سوريا في موسكو رياض حداد ينهي مهمته، واستقبله بهذه المناسبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي النشط بين موسكو ودمشق، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على مهام التسوية الشاملة في سوريا.
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