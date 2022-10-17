https://sputnikarabic.ae/20221017/سفير-سوريا-في-موسكو-ينهي-مهمته-1069139049.html
سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته
سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته
قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفير سوريا في موسكو رياض حداد ينهي مهمته، واستقبله بهذه المناسبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:48+0000
2022-10-17T13:48+0000
2022-10-17T13:48+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي النشط بين موسكو ودمشق، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على مهام التسوية الشاملة في سوريا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
سفير سوريا في موسكو ينهي مهمته
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفير سوريا في موسكو رياض حداد ينهي مهمته، واستقبله بهذه المناسبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السورية الودية تقليديا، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي النشط بين موسكو ودمشق، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على مهام التسوية الشاملة في سوريا.