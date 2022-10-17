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https://sputnikarabic.ae/20221017/سوريا-تعفي--القادمين-عبر-المعابر-الحدودية-من-فحوصات--بي-سي-آر-و-شهادة-اللقاح-الدولية-1069119848.html
سوريا تعفي القادمين عبر المعابر الحدودية من فحوصات " بي سي آر" و شهادة اللقاح الدولية
سوريا تعفي القادمين عبر المعابر الحدودية من فحوصات " بي سي آر" و شهادة اللقاح الدولية
رفعت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، إجراءات حظر الدخول إلى البلاد، التي فرضتها منذ تفشي جائحة كورونا، وإعفاء جميع القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T07:55+0000
2022-10-17T07:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق-سبوتنيك. وفي بيان نشرته الصحة السورية على موقعها الإلكتروني، طلبت الوزارة من مديريات الصحة "إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار".وكانت وزارة الصحة السورية أصدرت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار " بي سي آر".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

سوريا تعفي القادمين عبر المعابر الحدودية من فحوصات " بي سي آر" و شهادة اللقاح الدولية

07:55 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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رفعت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، إجراءات حظر الدخول إلى البلاد، التي فرضتها منذ تفشي جائحة كورونا، وإعفاء جميع القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية من اختبار " بي سي آر" أو شهادة لقاح دولية خاصة بـ"كوفيد 19" .
دمشق-سبوتنيك. وفي بيان نشرته الصحة السورية على موقعها الإلكتروني، طلبت الوزارة من مديريات الصحة "إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار".

وكانت وزارة الصحة السورية أصدرت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار " بي سي آر".
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