https://sputnikarabic.ae/20221017/عبد-اللهيان-يؤكد-أن-العقوبات-الأوروبية-على-إيران-لا-داع-لها-وتصرف-غير-بناء-نتيجة-سوء-تقدير-1069160530.html
عبد اللهيان يؤكد أن العقوبات الأوروبية على إيران "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير"
عبد اللهيان يؤكد أن العقوبات الأوروبية على إيران "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير"
علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الاثنين، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، واصفا إياها بأنها "لا داع لها وتصرف... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T18:48+0000
2022-10-17T18:48+0000
2022-10-17T18:48+0000
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأكد عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والتخريب في أي مكان"، مضيفاً أن "إيران ليست استثناء، وأن العقوبات جاءت بناء على تضليل واسع النطاق".وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لاسيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".وأضافت أن "عقوبات بروكسل لحقوق الإنسان ضد إيران تشمل الآن 97 فردا وثمانية كيانات".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
عبد اللهيان يؤكد أن العقوبات الأوروبية على إيران "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير"
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علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الاثنين، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، واصفا إياها بأنها "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير".
وأكد عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والتخريب في أي مكان"، مضيفاً أن "إيران ليست استثناء، وأن العقوبات جاءت بناء على تضليل واسع النطاق".
وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، عقوبات ضد إيران
، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".
وأفادت وكالة
فارس الإيرانية، بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لاسيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".
وأضافت أن "عقوبات بروكسل لحقوق الإنسان ضد إيران تشمل الآن 97 فردا وثمانية كيانات".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.