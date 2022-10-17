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https://sputnikarabic.ae/20221017/عمدة-موسكو-يعلن-انتهاء-التعبئة-في-العاصمة-الروسية-1069128397.html
عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية
عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، عن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:50+0000
2022-10-17T09:50+0000
روسيا
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ونشر سوبيانين على موقعه الخاص على الإنترنت أعلن فيه عن انتهاء مرحلة التعبئة الجزئية في موسكو، قائلا: "بحسب المفوض العسكري لموسكو فإن عملية مهام التعبئة الجزئية، التي تمت بمرسوم رئاسي وبتكليف من وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل".وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت بمثابة اختبار لآلاف العائلات في موسكو التي يخدم فيه الآباء والأزواج والأبناء الآن في الجيش. ومع ذلك، أصبح إنجاز مهمة التعبئة الجزئية ممكنا في المقام الأول بسبب المسؤولية والشعور بالواجب والوطنية لدى سكان موسكو.ووجّه العمدة الشكر للجميع متمنيًا عودة الجنود سالمين ومنتصرين، مؤكدًا أن موسكو ستعتني بعائلات وأسر الجنود وستواصل تقديم الدعم المباشر لوزارة الدفاع في القطاع اللوجيستي.
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عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية

09:50 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصوراستدعاء الرجال للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، بالقرب من المندوبية العسكرية لمنطقة تشيتا
استدعاء الرجال للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، بالقرب من المندوبية العسكرية لمنطقة تشيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، عن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية.
ونشر سوبيانين على موقعه الخاص على الإنترنت أعلن فيه عن انتهاء مرحلة التعبئة الجزئية في موسكو، قائلا: "بحسب المفوض العسكري لموسكو فإن عملية مهام التعبئة الجزئية، التي تمت بمرسوم رئاسي وبتكليف من وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل".

وستغلق جميع نقاط التجميع للأشخاص الذين تم استدعاؤهم، في 17 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة الثانية ظهرا، واعتبار الاستدعاء المرسل في عملية التعبئة إلى مكان الإقامة والمنشآت غير صالح.

وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت بمثابة اختبار لآلاف العائلات في موسكو التي يخدم فيه الآباء والأزواج والأبناء الآن في الجيش. ومع ذلك، أصبح إنجاز مهمة التعبئة الجزئية ممكنا في المقام الأول بسبب المسؤولية والشعور بالواجب والوطنية لدى سكان موسكو.
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ووجّه العمدة الشكر للجميع متمنيًا عودة الجنود سالمين ومنتصرين، مؤكدًا أن موسكو ستعتني بعائلات وأسر الجنود وستواصل تقديم الدعم المباشر لوزارة الدفاع في القطاع اللوجيستي.
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