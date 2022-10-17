https://sputnikarabic.ae/20221017/عمدة-موسكو-يعلن-انتهاء-التعبئة-في-العاصمة-الروسية-1069128397.html

عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية

عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، عن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T09:50+0000

2022-10-17T09:50+0000

2022-10-17T09:50+0000

روسيا

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ونشر سوبيانين على موقعه الخاص على الإنترنت أعلن فيه عن انتهاء مرحلة التعبئة الجزئية في موسكو، قائلا: "بحسب المفوض العسكري لموسكو فإن عملية مهام التعبئة الجزئية، التي تمت بمرسوم رئاسي وبتكليف من وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل".وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت بمثابة اختبار لآلاف العائلات في موسكو التي يخدم فيه الآباء والأزواج والأبناء الآن في الجيش. ومع ذلك، أصبح إنجاز مهمة التعبئة الجزئية ممكنا في المقام الأول بسبب المسؤولية والشعور بالواجب والوطنية لدى سكان موسكو.ووجّه العمدة الشكر للجميع متمنيًا عودة الجنود سالمين ومنتصرين، مؤكدًا أن موسكو ستعتني بعائلات وأسر الجنود وستواصل تقديم الدعم المباشر لوزارة الدفاع في القطاع اللوجيستي.

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