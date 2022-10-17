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https://sputnikarabic.ae/20221017/غروسي-يقول-إنه-يريد-لقاء-بوتين-مرة-أخرى-في-أقرب-وقت-ممكن-1069166009.html
غروسي يقول إنه يريد لقاء بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن
غروسي يقول إنه يريد لقاء بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T23:46+0000
2022-10-17T23:50+0000
وكالة الطاقة الذرية
فلاديمير بوتين
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وقال غروسي ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم زيارة روسيا والالتقاء بالرئيس الروسي، "آمل ذلك. وآمل أن يكون في أقرب وقت ممكن".التقى غروسي مع بوتين في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.التقى غروسي مع الرئيس الروسي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20221014/غروسي-يعلن-اقتراب-كييف-وموسكو-من-الاتفاق-على-إنشاء-منطقة-أمنية-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069011327.html
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وكالة الطاقة الذرية, فلاديمير بوتين
وكالة الطاقة الذرية, فلاديمير بوتين

غروسي يقول إنه يريد لقاء بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن

23:46 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 17.10.2022)
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.
وقال غروسي ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم زيارة روسيا والالتقاء بالرئيس الروسي، "آمل ذلك. وآمل أن يكون في أقرب وقت ممكن".
التقى غروسي مع بوتين في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية
14 أكتوبر, 06:39 GMT
التقى غروسي مع الرئيس الروسي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.
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