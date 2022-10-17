https://sputnikarabic.ae/20221017/غروسي-يقول-إنه-يريد-لقاء-بوتين-مرة-أخرى-في-أقرب-وقت-ممكن-1069166009.html

غروسي يقول إنه يريد لقاء بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن

غروسي يقول إنه يريد لقاء بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T23:46+0000

2022-10-17T23:46+0000

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وكالة الطاقة الذرية

فلاديمير بوتين

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وقال غروسي ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم زيارة روسيا والالتقاء بالرئيس الروسي، "آمل ذلك. وآمل أن يكون في أقرب وقت ممكن".التقى غروسي مع بوتين في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.التقى غروسي مع الرئيس الروسي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.

https://sputnikarabic.ae/20221014/غروسي-يعلن-اقتراب-كييف-وموسكو-من-الاتفاق-على-إنشاء-منطقة-أمنية-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069011327.html

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وكالة الطاقة الذرية, فلاديمير بوتين