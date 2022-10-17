https://sputnikarabic.ae/20221017/غريبوف-يصرح-لـسبوتنيك-بقرب-افتتاح-صفوف-لتدريس-اللغة-الروسية-للتلاميذ-السوريين-عن-بعد-1069144575.html

غريبوف يصرح لـ"سبوتنيك" بقرب افتتاح صفوف لتدريس اللغة الروسية للتلاميذ السوريين عن بعد

غريبوف يصرح لـ"سبوتنيك" بقرب افتتاح صفوف لتدريس اللغة الروسية للتلاميذ السوريين عن بعد

تجاوزت العلاقات الروسية السورية الميدانين العسكري والاقتصادي، حيث شملت أيضا القطاع التربوي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T15:35+0000

2022-10-17T15:35+0000

2022-10-17T15:35+0000

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وعلى هامش جلسات العمل خلال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال مؤتمر عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، التقى وزير التربية دارم طباع، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة في دمشق، وفدا روسيا برئاسة معاون وزير التربية الروسي دينيس غريبوف.وأكد وزير التربية السوري في تصريح لـ "سبوتنيك" أنه تم التركيز على مجموعة من المحاور التربوية والتعليمية منها واقع تدريس اللغة الروسية في سورية، وتطوير قدرات مدرسيها، وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين سورية وروسيا.وأشار الطباع إلى أهمية تفعيل الزيارات الطلابية والتدريسية بين البلدين بهدف تبادل الخبرات التربوية والثقافية، والعمل على إعداد مدرسي اللغة الروسية وتأهيلهم نظراً لتزايد الإقبال على دراستها.وبيّن طباع "إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية للتعاون في مجال تطوير التعليم المهني وتدريب طلابه، ودراسة إمكانية تجهيز مجمع تربوي سوري روسي في ريف دمشق ليكون أحد أوجه التعاون بين البلدين"، مشيداً "بدور روسيا وموقفها الداعم لسورية".وشرح طباع خطة وزارته في مجالي ترميم المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، مستعرضاً المشاركة السورية في قمة تحويل التعليم؛ من خلال ورقة عمل حول التجربة السورية خلال الأزمات والكوارث.بدوره، أكد معاون وزير التربية الروسي دينيس غريبوف في تصريح لـ "سبوتنيك" وجود العديد من الفعاليات التربوية والتعليمية التي يجري دراسة إمكانية تنفيذها في سورية، والتخطيط لمتابعة افتتاح شُعب لتدريس اللغة الروسية عن بعد، وإقامة مخيمات للأطفال على الأراضي الروسية، ومتابعة تدريب مدرسي اللغة الروسية.ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي التربية السورية والروسية، وتطوير الاتفاقيات الموقعة، والعمل على تأسيس مركز لجامعة موسكو الحكومية يسهم في تأهيل مدرسين متخصصين علمياً وتربوياً باللغة الروسية، والتعاون لدعم تطوير مناهج اللغة الروسية، والاهتمام بمدارس التعليم المهني.ويذكر أن عدد المدارس التي تعرضت للتخريب والتدمير في سوريا بسبب الإرهاب وصل إلى 7 آلاف مدرسة بحاجة إلى ترميم، منها 5 آلاف مدرسة مدمرة بشكل كامل. فمن 23 ألف مدرسة قبل الحرب الإرهابية على سورية، يوجد في الخدمة حالياً 14 ألف مدرسة، إضافة إلى 500 مدرسة تعليم مهني، و57 معهداً متوسطاً مهنياً.

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