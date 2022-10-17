https://sputnikarabic.ae/20221017/فلسطين-تدعو-مصر-للتدخل-هل-تنجح-القاهرة-بوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-القدس-والضفة؟-1069148317.html

فلسطين تدعو مصر للتدخل... هل تنجح القاهرة بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة؟

فلسطين تدعو مصر للتدخل... هل تنجح القاهرة بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة؟

وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، لا سيما في القدس والضفة، طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية القاهرة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T16:42+0000

2022-10-17T16:42+0000

2022-10-17T16:42+0000

تقارير سبوتنيك

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ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، "الشقيقة مصر بالضغط على إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وأن لا يبقى الدم الفلسطيني محركا للحملة الانتخابية الإسرائيلية"، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل مطلع الشهر المقبل.وطالب اشتية خلال استقباله، أمس الأحد، السفير المصري الجديد لدى بلاده، إيهاب سليمان، بالضغط على إسرائيل "لوقف جرائهما" ضد الشعب الفلسطيني، وفقا ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية القيادة والحكومة مبنية على تعزيز صمود المواطنين والتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي".أوراق ضغطقال أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، إن "مصر دولة محورية مهمة في المنطقة، ولها قدرة كبيرة على التأثير في السياسات، الإقليمية وتلعب دورا مهما ورئيسيا في شوون القضية الفلسطينية وملفات الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "لا يمكن أن تغفل القيادة الفلسطينية هذه المكانة المحورية لمصر، باعتبارها الدول الشقيقة الكبرى وظهير وسند حقيقي للشعب العربي الفلسطيني".وعن إمكانية امتثال إسرائيل للضغوط المصرية، يرى شعث أن "السوابق التاريخية تؤكد أن إسرائيل لا تحترم أو تلتزم بأي تعهدات، طالما لم يتم الضغط عليها، لكن جمهورية مصر العربية لديها الكثير من الأوراق التي تستطيع مصر أن تستخدمها وتوثر من خلالها على إسرائيل، كما فعلت طيلة السنوات الماضية، عبر الوساطة السياسية خلال الكثير من المفاوضات السابقة لوقف إطلاق النار في الحروب والعدوانات المتكررة على غزة واستمرارها بإجراءات التهدئة والتجديدها"، مؤكدًا أن "مصر قادرة على أن تقوم بهذا الدور كما فعلت قبل ذلك".توقيت صعبفي السياق، اعتبر المحلل الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، الدكتور شرحبيل الغريب، أن "البيئة السياسية الإسرائيلية تجنح يوم بعد يوم للتطرف، وأصبحت قيادة إسرائيل المتنافسة تستخدم الدم الفلسطيني وسلسلة الانتهاكات في القدس والضفة الغربية وقودا لبازار الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني".ويرى أن "التوقيت الذي تطالب به السلطة الفلسطينية مصر للقيام بدور يلجم إسرائيل هو توقيت دقيق وصعب، أمام استمرار التغول الإسرائيلي والمستوطنين على كل شيء، وأمام تصاعد الفعل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية والذي بدأ يتمدد كبقعة الزيت للرد على الاحتلال وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين".مواقف تاريخيةفي السياق، اعتبر القيادي في حركة "فتح"، زيد الأيوبي، أن "مطالب السلطة الفلسطينية لمصر بالتدخل للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات والتصعيد المتعمد التي تقوم به في القدس والضفة وكل المدن، تنبع من تفهم فلسطيني كامل، وثقة كبيرة بالدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "مصر دولة رائدة، وذات تأثير كبير في حفظ أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في ظل مكانتها الكبيرة على المستويين العربي والإقليمي، وتأثيرها الكبير واحتضانها للقضايا العربية كافة، والفلسطينية خاصة، حيث تعتبر القاهرة هذه القضية تتعلق بأمنها القومي".وأوضح أن "السلطة الفلسطينية طالبت مصر بالتدخل بعد وصول الاعتداءات والانتهاكات لمستويات غير مسبوقة، وفي ظل المواقف المصرية التاريخية للقاهرة تجاه القضية، وهو ما جعل الفلسطينيين يلجؤون دائمًا للشقيقة مصر من أجل القيام بكل ما يلزم لحماية المقدسات الدينية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورسم مستقبل الشعب الفلسطيني".وجدد السفير المصري لدى فلسطين، إيهاب سليمان، "موقف بلاده الداعم لفلسطين"، مشددا على "بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".والأسبوع الماضي، تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين، خلفا لطارق طايل والذي يتولى المنصب منذ نوفمبر 2020.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، تصعيدا شديدا بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، في ظل عملية عسكرية تنفذها الأولى في الضفة، والتي أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، وحصار شديد تفرضه على مناطق شمالي الضفة، وسط محاولات فلسطينية لتنفيذ هجمات ضد هذه القوات.

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https://sputnikarabic.ae/20221011/اشتية-يطالب-المجتمع-الدولي-بالتدخل-لفك-الحصار-عن-مخيم-شعفاط-بالقدس-1068917064.html

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