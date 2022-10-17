https://sputnikarabic.ae/20221017/في-اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر-توقعات-بارتفاع-معدلاته-في-الأردن-11-1069117531.html
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر توقعات بارتفاع معدلاته في الأردن 11%
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر توقعات بارتفاع معدلاته في الأردن 11%
يحتفل العالم، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وسط تفاقم للجوع في أنحائه المختلفة بما في ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T07:37+0000
2022-10-17T07:37+0000
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وفي عام 2020، انضم ما بين 88 و115 مليون شخص إلى دائرة الفقر، يعيش أغلبهم جنوبي آسيا ودول جنوب الصحراء، حيث معدلات الفقر مرتفعة في الأساس.وفي الأردن، ارتفعت نسبة الفقر العام الماضي 6%، لتصل إلى 24% مرحليا، وفق تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في آب/ أغسطس 2021، على ما نقلت وكالة "عمون".وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، في أبريل/نيسان 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين مواطنيها بلغت 15.7%، أو ما مجموعه 1.069 مليون أردني، بينما وصلت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا.وتوقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".وفي وقت سابق، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998، حسب تقديرات البنك الدولي، إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود.وقالت إن العالم سيشهد انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى محو كل التقدم المحرز تقريباً في السنوات الخمس الماضية.وأوضحت عماوي أن الجائحة أثّرت على جميع الأسر في الأردن وبشكل خاص النساء، خاصة أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل قرابة 48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني.ويحتفل العالم، في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث جاء هذا العام تحت شعار "الكرامة للجميع".
https://sputnikarabic.ae/20220903/في-ظل-الأزمة-الاقتصادية--ما-أسباب-ودلالات-انخفاض-معدلات-البطالة-في-الأردن؟-1067237573.html
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أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر توقعات بارتفاع معدلاته في الأردن 11%
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يحتفل العالم، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وسط تفاقم للجوع في أنحائه المختلفة بما في ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي عام 2020، انضم ما بين 88 و115 مليون شخص إلى دائرة الفقر، يعيش أغلبهم جنوبي آسيا ودول جنوب الصحراء، حيث معدلات الفقر مرتفعة في الأساس.
وفي الأردن، ارتفعت نسبة الفقر العام الماضي 6%، لتصل إلى 24% مرحليا، وفق تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في آب/ أغسطس 2021، على ما نقلت وكالة
"عمون".
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، في أبريل/نيسان 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين مواطنيها بلغت 15.7%، أو ما مجموعه 1.069 مليون أردني، بينما وصلت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا.
وتوقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن
بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".
وفي وقت سابق، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998، حسب تقديرات البنك الدولي، إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود.
وقالت إن العالم سيشهد انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى محو كل التقدم المحرز تقريباً في السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت عماوي أن الجائحة
أثّرت على جميع الأسر في الأردن وبشكل خاص النساء، خاصة أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل قرابة 48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني.
ويحتفل العالم، في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث جاء هذا العام تحت شعار "الكرامة للجميع".