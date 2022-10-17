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https://sputnikarabic.ae/20221017/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-عواقب-ستلحق-بها-جراء-تصرفاتها-1069141418.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "عواقب ستلحق بها جراء تصرفاتها"
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "عواقب ستلحق بها جراء تصرفاتها"
حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:39+0000
2022-10-17T14:39+0000
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وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي، خلال مناورات الاقتدار للقوة البرية في منطقة ارس العامة شمالي محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. إحذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم"، حسب وكالة الأنباء الإير انية- إرنا.وأضاف: "لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الإعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف"، محذرا أيضا من نفوذ إسرائيل في المنطقة، ومؤكدا أنه تهديدا لدولها.وتابع قائد الحرس الثوري: "أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة هذا الكيان هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"، على حد قوله.وانطقت مناورات الاقتدار للقوة البرية التابعة للحرس الثوري، في وقت سابق اليوم، في منطقة ارس العامة الواقعة شمال محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل، وتأتي هذه المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام الحرس الثوري وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "عواقب ستلحق بها جراء تصرفاتها"

14:39 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / - القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي
 القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / -
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حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".
وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي، خلال مناورات الاقتدار للقوة البرية في منطقة ارس العامة شمالي محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. إحذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم"، حسب وكالة الأنباء الإير انية- إرنا.
وأضاف: "لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الإعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف"، محذرا أيضا من نفوذ إسرائيل في المنطقة، ومؤكدا أنه تهديدا لدولها.
وتابع قائد الحرس الثوري: "أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة هذا الكيان هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"، على حد قوله.
وانطقت مناورات الاقتدار للقوة البرية التابعة للحرس الثوري، في وقت سابق اليوم، في منطقة ارس العامة الواقعة شمال محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل، وتأتي هذه المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام الحرس الثوري وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.
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