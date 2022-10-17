https://sputnikarabic.ae/20221017/قائد-عسكري-إيراني-العدو-فشل-في-إدخالنا-بحرب-كما-فعل-مع-دول-المنطقة-1069159312.html
قائد عسكري إيراني يقول إن العدو فشل في إدخال بلاده بحرب كما فعل مع دول المنطقة
قائد عسكري إيراني يقول إن العدو فشل في إدخال بلاده بحرب كما فعل مع دول المنطقة
اتهم مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أمیر حاتمي، "الأعداء بمحاولة زج إيران في الحرب كما فعلوا في سوريا وليبيا واليمن والعراق وأفغانستان". 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T18:28+0000
2022-10-17T18:28+0000
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وقال العميد أمیر حاتمي، إن يقظة الشعب الإيراني واستعداداته حالتا دون ذلك، مضيفا أن "الحرب تحتوي على عناصر مؤثرة عديدة منها "القوى البشرية" و"التقنية والمعدات" اللتين لهما بالغ الأثر على بقية العناصر"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وشدد على أنهما يشيران إلى الحروب الأخيرة في المنطقة مثل الحربين الأولى والثانية في الخليج، موضحا أن المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى.وتابع مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: "إذا كنا لا نريد الحرب ونريد الحفاظ على أمننا فقط يجب أن نكون على استعداد ونزيد من اقتدارنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام العلم والتقنية بشكل جيد كي يتم ضمان أمن إيران.وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران بسبب "الإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن ووفاة أميني".
https://sputnikarabic.ae/20220921/خامنئي-يتحدث-عن-فترة-الدفاع-المقدس-ويكشف-من-دفع-صدام-حسين-للحرب-على-إيران-1068032051.html
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قائد عسكري إيراني يقول إن العدو فشل في إدخال بلاده بحرب كما فعل مع دول المنطقة
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اتهم مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أمیر حاتمي، "الأعداء بمحاولة زج إيران في الحرب كما فعلوا في سوريا وليبيا واليمن والعراق وأفغانستان".
وقال العميد أمیر حاتمي، إن يقظة الشعب الإيراني واستعداداته حالتا دون ذلك، مضيفا أن "الحرب تحتوي على عناصر مؤثرة عديدة منها "القوى البشرية" و"التقنية والمعدات" اللتين لهما بالغ الأثر على بقية العناصر"، حسب وكالة مهر الإيرانية
.
وشدد على أنهما يشيران إلى الحروب الأخيرة في المنطقة مثل الحربين الأولى والثانية في الخليج
، موضحا أن المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى.
وتابع مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: "إذا كنا لا نريد الحرب ونريد الحفاظ على أمننا فقط يجب أن نكون على استعداد ونزيد من اقتدارنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام العلم والتقنية بشكل جيد كي يتم ضمان أمن إيران.
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران بسبب "الإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن ووفاة أميني".