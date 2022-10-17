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قطر تفوز بتنظيم كأس آسيا 2023 لكرة القدم
قطر تفوز بتنظيم كأس آسيا 2023 لكرة القدم
فازت قطر باستضافة بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعد منافسة مع دولتين، على ما أعلن الاتحاد القطري للعبة، اليوم الاثنين. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T07:00+0000
2022-10-17T07:00+0000
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وقالت قناة "بي إن سبورتس"، إن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار دولة قطر لتكون المضيفة لكأس آسيا 2023 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.وقال الاتحاد القطري في تغريدة في حسابه على تويتر: "رسميًا دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023".من جانبه، أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا".وأضاف في بيان: "قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".ومضى بقوله: "بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أنّ العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظلّ امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنظيمية العالية، فإننا واثقون أنّ قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا".واستضافت قطر كأس آسيا عامي 1988 وهي البطولة التي توجت بها السعودية آنذاك، و2011 ووقتها توجت اليابان بالبطولة.وفي مايو/أيار الماضي، اعتذرت الصين عن استضافة البطولة على خلفية سياستها للحد من انتشار جائحة كورونا، وتقدمت دول قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا بملفاتها لتنظيم الحدث الرياضي الذي يجرى تنظيمه كل 4 سنوات.وفازت قطر بآخر نسخة من البطولة عام 2019 في الإمارات، فيما تستأثر اليابان بالرقم القياسي، حيث أحرزت اللقب 4 مرات تليها كل من إيران والسعودية بثلاث مرات لكل منهما.وتستضيف قطر، في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، مونديال كأس العالم 2022، بمشاركة 32 منتخبا، وهي المرة الأولى التي تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر في عالم كرة القدم.
https://sputnikarabic.ae/20190202/أمير-قطر-كأس-آسيا-1038745114.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس آسيا 2023 لكرة القدم

07:00 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Hussein Sayedمشجعو كرة القدم يرسمون علم قطر الوطني مع صورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل كأس العالم قطر 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 في تصفيات أولية بين قطر وعمان في الدوحة
مشجعو كرة القدم يرسمون علم قطر الوطني مع صورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل كأس العالم قطر 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 في تصفيات أولية بين قطر وعمان في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Hussein Sayed
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فازت قطر باستضافة بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعد منافسة مع دولتين، على ما أعلن الاتحاد القطري للعبة، اليوم الاثنين.
وقالت قناة "بي إن سبورتس"، إن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار دولة قطر لتكون المضيفة لكأس آسيا 2023 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وقال الاتحاد القطري في تغريدة في حسابه على تويتر: "رسميًا دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023".
من جانبه، أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا".
وأضاف في بيان: "قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".
ومضى بقوله: "بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أنّ العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظلّ امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنظيمية العالية، فإننا واثقون أنّ قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا".
واستضافت قطر كأس آسيا عامي 1988 وهي البطولة التي توجت بها السعودية آنذاك، و2011 ووقتها توجت اليابان بالبطولة.
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وفي مايو/أيار الماضي، اعتذرت الصين عن استضافة البطولة على خلفية سياستها للحد من انتشار جائحة كورونا، وتقدمت دول قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا بملفاتها لتنظيم الحدث الرياضي الذي يجرى تنظيمه كل 4 سنوات.
وفازت قطر بآخر نسخة من البطولة عام 2019 في الإمارات، فيما تستأثر اليابان بالرقم القياسي، حيث أحرزت اللقب 4 مرات تليها كل من إيران والسعودية بثلاث مرات لكل منهما.
وتستضيف قطر، في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، مونديال كأس العالم 2022، بمشاركة 32 منتخبا، وهي المرة الأولى التي تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر في عالم كرة القدم.
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