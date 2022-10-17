ماسك يؤكد مجددا على انتماء القرم لروسيا التي قد تدافع عنها "نوويا"
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
© AP Photo / Hannibal Hanschke
كرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إثارة الجدل بتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد اليوم الاثنين على أحقية روسيا بشبه جزيرة القرم.
ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة على "تويتر" ردا على أحد التعليقات: "سواء أعجب ذلك أحدهم أو لا، روسيا ترى شبه جزيرة القرم كركن أو جزء منها".
وأردف ماسك: "تتمتع القرم أيضا بأهمية قومية مفصلية بالنسبة لروسيا حيث أنها قاعدتها البحرية الجنوبية".
Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.
From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.
من وجهة نظرهم (الروس)، خسارة القرم هي بمثابة خسارة أمريكا لهاواي وميناء بيرل هاربور.
وأضاف ماسك: "إذا واجهت روسيا خيار خسارة شبه جزيرة القرم أو استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة، فستختار الأخير".
لقد فرضنا بالفعل عقوبات وحصارا على روسيا بكل طريقة ممكنة، فما الذي تبقى لديهم ليخسروه.
If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?
If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.
إذا أردنا قصف روسيا نوويا فسوف يقصفوننا بالأسلحة النووية ومن ثم ستندلع الحرب العالمية الثالثة.
كما أعلن ماسك أنه سيتم إضافة خيار "التبرع" إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك.
حيث غرد ماسك ردًا على تعليق من مستخدم أعرب عن رغبته في تقديم الأموال للتبرع للمدارس والمستشفيات في أوغندا: "حسنًا، سنضيف خيار التبرع إلى ستارلينك".