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https://sputnikarabic.ae/20221017/ماسك-يؤكد-مجددا-على-انتماء-القرم-لروسيا-التي-قد-تدافع-عنها-نوويا-1069141572.html
ماسك يؤكد مجددا على انتماء القرم لروسيا التي قد تدافع عنها "نوويا"
ماسك يؤكد مجددا على انتماء القرم لروسيا التي قد تدافع عنها "نوويا"
كرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إثارة الجدل بتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد اليوم الاثنين على أحقية روسيا بشبه جزيرة القرم. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:42+0000
2022-10-17T14:42+0000
إيلون ماسك
روسيا
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ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة على "تويتر" ردا على أحد التعليقات: "سواء أعجب ذلك أحدهم أو لا، روسيا ترى شبه جزيرة القرم كركن أو جزء منها".وأردف ماسك: "تتمتع القرم أيضا بأهمية قومية مفصلية بالنسبة لروسيا حيث أنها قاعدتها البحرية الجنوبية".وأضاف ماسك: "إذا واجهت روسيا خيار خسارة شبه جزيرة القرم أو استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة، فستختار الأخير".لقد فرضنا بالفعل عقوبات وحصارا على روسيا بكل طريقة ممكنة، فما الذي تبقى لديهم ليخسروه.كما أعلن ماسك أنه سيتم إضافة خيار "التبرع" إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك.حيث غرد ماسك ردًا على تعليق من مستخدم أعرب عن رغبته في تقديم الأموال للتبرع للمدارس والمستشفيات في أوغندا: "حسنًا، سنضيف خيار التبرع إلى ستارلينك".
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إيلون ماسك, روسيا
إيلون ماسك, روسيا

ماسك يؤكد مجددا على انتماء القرم لروسيا التي قد تدافع عنها "نوويا"

14:42 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
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كرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إثارة الجدل بتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد اليوم الاثنين على أحقية روسيا بشبه جزيرة القرم.
ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة على "تويتر" ردا على أحد التعليقات: "سواء أعجب ذلك أحدهم أو لا، روسيا ترى شبه جزيرة القرم كركن أو جزء منها".
وأردف ماسك: "تتمتع القرم أيضا بأهمية قومية مفصلية بالنسبة لروسيا حيث أنها قاعدتها البحرية الجنوبية".

من وجهة نظرهم (الروس)، خسارة القرم هي بمثابة خسارة أمريكا لهاواي وميناء بيرل هاربور.

وأضاف ماسك: "إذا واجهت روسيا خيار خسارة شبه جزيرة القرم أو استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة، فستختار الأخير".
لقد فرضنا بالفعل عقوبات وحصارا على روسيا بكل طريقة ممكنة، فما الذي تبقى لديهم ليخسروه.

إذا أردنا قصف روسيا نوويا فسوف يقصفوننا بالأسلحة النووية ومن ثم ستندلع الحرب العالمية الثالثة.

كما أعلن ماسك أنه سيتم إضافة خيار "التبرع" إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك.
حيث غرد ماسك ردًا على تعليق من مستخدم أعرب عن رغبته في تقديم الأموال للتبرع للمدارس والمستشفيات في أوغندا: "حسنًا، سنضيف خيار التبرع إلى ستارلينك".
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