https://sputnikarabic.ae/20221017/مجلس-الحسكة-السورية-المنتخب-يحيي-روسيا-وشعبها-ويطالب-الاحتلال-الأمريكي-بالرحيل-1069159108.html

مجلس الحسكة السورية المنتخب يحيي روسيا وشعبها ويطالب الاحتلال الأمريكي بالرحيل

مجلس الحسكة السورية المنتخب يحيي روسيا وشعبها ويطالب الاحتلال الأمريكي بالرحيل

عقد أعضاء مجلس الحسكة السورية المنتخبين اجتماعهم الأول في مقر المحافظة، اليوم الاثنين 17 تشرين الأول / أكتوبر، رغم هيمنة الجيش الأمريكي على الغالبية الساحقة من... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T18:26+0000

2022-10-17T18:26+0000

2022-10-17T18:26+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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تحية لروسياووجه عبدالعزيز حسن الحسين (أبو زويا)، هو سياسي كردي عريق وأكبر الأعضاء سناً، خلال لقائه مع وكالة "سبوتنيك"، "التحية الكبيرة إلى الحلفاء والأصدقاء الشعب الروسي العظيم ورئيسه العظيم الحليف الوفي وصادق مع الشعب السوري وقيادته وجيشه".وأضاف الحسين: "افتتحت الجلسة الانتخاب بكل شفافية وديمقراطية بهدف تحقيق الغاية العظمى لمجلس المحافظة هو خدمة المحافظة وشعبها وتقديم الخدمات بدون تمييز لكل أبناء المحافظة من كل المكونات القومية والدينية السياسية التي تتميز بها الجزيرة السورية منذ عقود طويلة".مصرّون على وطنيتنامن جانبه، قال المحامي عيد سالم الصالح رئيس المجلس المحافظة المنتخب، إن "المشاركة في الانتخابات تعتبر عرسا وطنيا والقيام بالانتخابات إنجاز كبير لشعبنا في الجزيرة السورية، ونحن مصرين على دورنا الوطني والديمقراطي رغم الظروف التي تعيشها المحافظة من وجود للاحتلاليين الأمريكي والتركي اللذان ينفذان حصارا مطبقا من خلال قطع المياه والأدوية".تحدي للعطش والحصاربدورها، قالت المحامية رحاب عمر المصطفى أمين فرع حزب الوحدويين الاشتراكيين في الحسكة عضو مجلس المحافظة: "اليوم أدينا القسم الدستوري في المجلس وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة وهذه الانتخابات هي واجب وطني وهي دليل على تثبتنا بالمحافظة وأننا أقوياء رغم الظروف التي تمر بها الجزيرة السورية خصوصاً مدينة الحسكة من عطش وظرف سياسية قاسية"، مضيفة أنهم "يأخذون على عاتقهم خدمة الشعب السوري".أما المهندس جورج كوركيس وهو عضو مستقل، وأحد مصابي الحرب والمقاتلين السابقين في صفوف الجيش العربي السوري أكد لـ"سبوتنيك" أنهم موجودون اليوم لانتخاب مكتب تنفيذي وأداء القسم الدستوري "باعتبارنا نمثل كافة مكونات الشعب السوري في الجزيرة الذي يعاني من ممارسات الاحتلاليين الأمريكي والتركي وميليشياتهما المسلحة".في حين قال الشيخ محمد حسناوي الجدوع وهو أحد وجهاء قبيلة الجبور وعضو مجلس المحافظة: "نحن سعداء لإقامة الانتخابات بهذه الأجواء الإيجابية رغم كل التحديات وضمن احتلالات الأجنبية نؤدي الحق الدستوري، ونتمنى أن تكون دورة مميزة لحل جميع المشاكل والقضايا العالقة ورحيل الاحتلال الأمريكي والوقوف خلف الجيش العربي السوري في تحرير ثرواتنا وأرضنا المقدسة بالتنسيق مع حليفنا الروسي".انتصار جديدبدوره، قال حسن زين الشمهود الذي تم انتخابه نائباً للمحافظ، لـ"سبوتنيك"، إن "انتخابات الإدارة المحلية بالعموم في سوريا هي انتصار جديد للشعب السوري وجيشه وعلى وجه الخصوص في محافظة الحسكة في ظل وجود الاحتلاليين الأمريكي والتركي، حيث سنقوم ضمن الإمكانات المتاحة والممكنة فريق عمل واحد مع الوحدات الإدارية المدن والبلدات لتنفيذ الخطط التمنوية الاقتصادية والخدمية لإعادة أعمار ما دمره الإرهاب".وكانت مدينة الحسكة السورية شرقي البلاد شهدت توافدا ملحوظا من قبل المواطنين على صناديق الانتخابات الخاصة بمجالس الإدارة المحلية رغم الظروف الأمنية والاستثنائية التي تعيشها المدينة من وجود الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي وفصائلهما المسلحة واستمرار انقطاع مياه الشرب عنهم للشهر الثاني على التوالي.ويشار إلى أن محافظة الحسكة السورية تضم سبع مجالس مدن كبرى و55 مجلس بلدة و91 مجلس بلدي على كافة أنحاء المحافظة، كما يبلغ عدد أعضاء مجلس المحافظة الذي يعتبر بصفة مجلس شعب مصغر 100 عضو يمثلون كافة فئات الشعب من فلاحين وعمال وفئات أخرى ومن جميع الشرائح السياسية والاجتماعية.

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