https://sputnikarabic.ae/20221017/مريم-بن-لادن-تسبح-من-السعودية-إلى-مصر-عبر-البحر-الأحمر-فيديو-1069132350.html

مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر... فيديو

مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر... فيديو

اجتازت السباحة والطبيبة السعودية، مريم بن لادن، البحر الأحمر سباحة من السعودية إلى مصر، لتصبح بذلك أول امرأة عربية وسعودية تحقق هذا الإنجاز. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T10:38+0000

2022-10-17T10:38+0000

2022-10-17T10:38+0000

العالم العربي

السعودية

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065583277_0:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_d9d1a40cdc5a4b6336e1162a030ece2a.jpg

وأوضحت قناة "العربية" أن مريم بن لادن سبحت من السعودية إلى مصر عبر مضيق "تيران" في البحر الأحمر، وذلك ضمن إكمال المرحلة الأولى من سباحة البحر الأحمر البطولية للتوعية حول حفظ الشُعب المرجانية.ونشرت السباحة مريم بن لادن صورا متنوعة لرحلتها عبر البحر الأحمر وصولا إلى مصر، كما أعربت عن فخرها بكونها أول سعودية وعربية تحقق هذا الإنجاز، والذي "عدته حلما لم تتوقع إنجازه".وأضافت السباحة السعودية إنه رغم مخاوفها من أسماك القرش والسباحة من دون قفص حماية، إلا أن التحدي قوّى عزيمتها للخروج من منطقة الراحة وتحقيق هذا الإنجاز، كما توجهت بالشكر للسباح العالمي "لويس بو" الذي رافقها خلال هذه الرحلة.يذكر أن مريم بن لادن كانت قد تمكنت، عام 2017، من السباحة لمسافة وصلت إلى 24 كيلومترا في خور دبي وقناة دبي، وذلك ضمن حدث نفذته لتقديم الدعم للأيتام من اللاجئين السوريين، بحضور وفد من مجلس دبي الرياضي.وقطعت طبيبة الأسنان السعودية الشابة المسافة في زمن وصل إلى 9 ساعات و10 دقائق، بعدما استهلتها في الساعة الخامسة صباحا.

السعودية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, مصر