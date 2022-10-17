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https://sputnikarabic.ae/20221017/مريم-بن-لادن-تسبح-من-السعودية-إلى-مصر-عبر-البحر-الأحمر-فيديو-1069132350.html
مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر... فيديو
مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر... فيديو
اجتازت السباحة والطبيبة السعودية، مريم بن لادن، البحر الأحمر سباحة من السعودية إلى مصر، لتصبح بذلك أول امرأة عربية وسعودية تحقق هذا الإنجاز. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:38+0000
2022-10-17T10:38+0000
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وأوضحت قناة "العربية" أن مريم بن لادن سبحت من السعودية إلى مصر عبر مضيق "تيران" في البحر الأحمر، وذلك ضمن إكمال المرحلة الأولى من سباحة البحر الأحمر البطولية للتوعية حول حفظ الشُعب المرجانية.ونشرت السباحة مريم بن لادن صورا متنوعة لرحلتها عبر البحر الأحمر وصولا إلى مصر، كما أعربت عن فخرها بكونها أول سعودية وعربية تحقق هذا الإنجاز، والذي "عدته حلما لم تتوقع إنجازه".وأضافت السباحة السعودية إنه رغم مخاوفها من أسماك القرش والسباحة من دون قفص حماية، إلا أن التحدي قوّى عزيمتها للخروج من منطقة الراحة وتحقيق هذا الإنجاز، كما توجهت بالشكر للسباح العالمي "لويس بو" الذي رافقها خلال هذه الرحلة.يذكر أن مريم بن لادن كانت قد تمكنت، عام 2017، من السباحة لمسافة وصلت إلى 24 كيلومترا في خور دبي وقناة دبي، وذلك ضمن حدث نفذته لتقديم الدعم للأيتام من اللاجئين السوريين، بحضور وفد من مجلس دبي الرياضي.وقطعت طبيبة الأسنان السعودية الشابة المسافة في زمن وصل إلى 9 ساعات و10 دقائق، بعدما استهلتها في الساعة الخامسة صباحا.
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العالم العربي, السعودية, مصر
العالم العربي, السعودية, مصر

مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر... فيديو

10:38 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / NEOM
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اجتازت السباحة والطبيبة السعودية، مريم بن لادن، البحر الأحمر سباحة من السعودية إلى مصر، لتصبح بذلك أول امرأة عربية وسعودية تحقق هذا الإنجاز.
وأوضحت قناة "العربية" أن مريم بن لادن سبحت من السعودية إلى مصر عبر مضيق "تيران" في البحر الأحمر، وذلك ضمن إكمال المرحلة الأولى من سباحة البحر الأحمر البطولية للتوعية حول حفظ الشُعب المرجانية.
ونشرت السباحة مريم بن لادن صورا متنوعة لرحلتها عبر البحر الأحمر وصولا إلى مصر، كما أعربت عن فخرها بكونها أول سعودية وعربية تحقق هذا الإنجاز، والذي "عدته حلما لم تتوقع إنجازه".
وأضافت السباحة السعودية إنه رغم مخاوفها من أسماك القرش والسباحة من دون قفص حماية، إلا أن التحدي قوّى عزيمتها للخروج من منطقة الراحة وتحقيق هذا الإنجاز، كما توجهت بالشكر للسباح العالمي "لويس بو" الذي رافقها خلال هذه الرحلة.
يذكر أن مريم بن لادن كانت قد تمكنت، عام 2017، من السباحة لمسافة وصلت إلى 24 كيلومترا في خور دبي وقناة دبي، وذلك ضمن حدث نفذته لتقديم الدعم للأيتام من اللاجئين السوريين، بحضور وفد من مجلس دبي الرياضي.
وقطعت طبيبة الأسنان السعودية الشابة المسافة في زمن وصل إلى 9 ساعات و10 دقائق، بعدما استهلتها في الساعة الخامسة صباحا.
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