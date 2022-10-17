https://sputnikarabic.ae/20221017/مصر-تؤكد-استعدادها-لضخ-الغاز-للبنان-فور-استكمال-إجراءات-البدء-في-التصدير-1069136768.html
مصر تؤكد استعدادها لضخ الغاز للبنان فور استكمال إجراءات البدء في التصدير
مصر تؤكد استعدادها لضخ الغاز للبنان فور استكمال إجراءات البدء في التصدير
أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التصدير. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:43+0000
2022-10-17T12:43+0000
2022-10-17T12:43+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/77/1044517766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2f49611daa36501faefbfe26bd4b6d60.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأكد الملا، خلال استقباله وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض في القاهرة، اليوم الاثنين، على "التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.وشدد الملا على "استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة".من جانبه، وجّه وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الشكر لمصر "على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة".وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، عن توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن، عند تنفيذه، تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة.وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويا إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20220623/واشنطن-ترحب-باتفاق-توريد-الغاز-بين-مصر-ولبنان--1064071481.html
مصر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/77/1044517766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_374a7d32066997b32f2897abcaab26d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, لبنان
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, لبنان
مصر تؤكد استعدادها لضخ الغاز للبنان فور استكمال إجراءات البدء في التصدير
تابعنا عبر
أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التصدير.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد الملا، خلال استقباله وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض في القاهرة، اليوم الاثنين، على "التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.
وشدد الملا على "استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة".
من جانبه، وجّه وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الشكر لمصر "على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة".
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، عن توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن، عند تنفيذه، تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة.
وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويا إلى لبنان عبر الأراضي السورية.