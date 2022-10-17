https://sputnikarabic.ae/20221017/مصر-تتخذ-إجراءات-ضد-شخصين-حاولا-غسل-أموال-محققة-من-نشاط-إجرامي-1069137235.html
مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي
مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي
قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية ويغسلان الأموال المحققة عن طريق هذه الأنشطة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:49+0000
2022-10-17T12:49+0000
2022-10-17T12:49+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg
وبدأت تحركات الداخلية المصرية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين.وأضافت في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الشخصين مارسا نشاطا إجراما، استغلا خلاله موقعهما الوظيفي، حيث استوليا على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وباعاها دون وصفة طبية.ووفقا للشرطة المصري، فإن هذه الممارسة مكنتهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ثم حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.كما حاولا إيداع بعض من تلك الأموال في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات في النهاية بنحو 25 مليون جنيه تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220918/مصر-مقتل-مجرم-خطير-خلال-اشتباك-ناري-مع-الشرطة-1067898439.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_464:0:3248:2088_1920x0_80_0_0_9e94bda21e3ac7e148db3da34e36b099.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي
تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية ويغسلان الأموال المحققة عن طريق هذه الأنشطة.
وبدأت تحركات الداخلية المصرية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين.
وأضافت في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية
، أن الشخصين مارسا نشاطا إجراما، استغلا خلاله موقعهما الوظيفي، حيث استوليا على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وباعاها دون وصفة طبية.
ووفقا للشرطة المصري، فإن هذه الممارسة مكنتهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة
، ثم حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
كما حاولا إيداع بعض من تلك الأموال في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها
وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات في النهاية بنحو 25 مليون جنيه تقريبا.