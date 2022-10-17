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https://sputnikarabic.ae/20221017/مصر-تتخذ-إجراءات-ضد-شخصين-حاولا-غسل-أموال-محققة-من-نشاط-إجرامي-1069137235.html
مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي
مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي
قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية ويغسلان الأموال المحققة عن طريق هذه الأنشطة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:49+0000
2022-10-17T12:49+0000
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وبدأت تحركات الداخلية المصرية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين.وأضافت في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الشخصين مارسا نشاطا إجراما، استغلا خلاله موقعهما الوظيفي، حيث استوليا على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وباعاها دون وصفة طبية.ووفقا للشرطة المصري، فإن هذه الممارسة مكنتهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ثم حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.كما حاولا إيداع بعض من تلك الأموال في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات في النهاية بنحو 25 مليون جنيه تقريبا.
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

مصر تتخذ إجراءات ضد شخصين حاولا غسل أموال محققة من نشاط إجرامي

12:49 GMT 17.10.2022
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
CC BY 3.0 / Bastique /
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قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية ويغسلان الأموال المحققة عن طريق هذه الأنشطة.
وبدأت تحركات الداخلية المصرية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين.
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وأضافت في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الشخصين مارسا نشاطا إجراما، استغلا خلاله موقعهما الوظيفي، حيث استوليا على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وباعاها دون وصفة طبية.
ووفقا للشرطة المصري، فإن هذه الممارسة مكنتهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ثم حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
كما حاولا إيداع بعض من تلك الأموال في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات في النهاية بنحو 25 مليون جنيه تقريبا.
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