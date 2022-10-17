https://sputnikarabic.ae/20221017/معلومات-عن-بندقية-كلاشنيكوف-إيه-كيه--105-الهجومية-الروسية-1069147491.html

معلومات عن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه – 105" الهجومية الروسية

معلومات عن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه – 105" الهجومية الروسية

تمثل "إيه كيه – 105" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية، التي تضم عائلتها نحو 16 نسخة تشترك في التصميم الأساسي للبندقية الأسطورية "إيه كيه – 47"، لكن... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T16:33+0000

2022-10-17T16:33+0000

2022-10-17T16:33+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104595/10/1045951035_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_b078a7019835fdaba3738a10b392d8b4.jpg

وتشترك "إيه كيه – 105" مع النسخة "إيه كيه – 74 إم" في استخدام أعيرة نارية واحدة هي (5.45 * 39)، كما يقول موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية.وأوضح الموقع أن "إيه كيه – 105" تمثل نسخة قصيرة من بندقية "إيه كيه – 74 إم"، مشيرا إلى أنه تم استبدال جميع مكوناتها الخشبية بمكونات بلاستيكية إضافة إلى تجهيزات جانبية لأجهزة الرؤية ومانع لهب عند فوهة البندقية.ما هي المواصفات الفنية لبندقية "إيه كيه – 105" الهجومية؟وتطور روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم منذ عقود، ونالت النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف شهرة عالمية واسعة حتى أصبحت البندقية الهجومية الأكثر انتشارا في العالم.وبصفة عامة، تتميز بنادق كلاشنيكوف الروسية وخاصة النسخة الأولى "إيه كيه – 47" بسهولة الاستخدام والقوة النيرانية الكبيرة ووزنها الخفيف الذي يسمح للجندي بحمل كمية أكبر من الطلقات والمهمات العسكرية الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html

https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا