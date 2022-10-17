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https://sputnikarabic.ae/20221017/معلومات-عن-بندقية-كلاشنيكوف-إيه-كيه--105-الهجومية-الروسية-1069147491.html
معلومات عن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه – 105" الهجومية الروسية
معلومات عن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه – 105" الهجومية الروسية
تمثل "إيه كيه – 105" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية، التي تضم عائلتها نحو 16 نسخة تشترك في التصميم الأساسي للبندقية الأسطورية "إيه كيه – 47"، لكن... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:33+0000
2022-10-17T16:33+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتشترك "إيه كيه – 105" مع النسخة "إيه كيه – 74 إم" في استخدام أعيرة نارية واحدة هي (5.45 * 39)، كما يقول موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية.وأوضح الموقع أن "إيه كيه – 105" تمثل نسخة قصيرة من بندقية "إيه كيه – 74 إم"، مشيرا إلى أنه تم استبدال جميع مكوناتها الخشبية بمكونات بلاستيكية إضافة إلى تجهيزات جانبية لأجهزة الرؤية ومانع لهب عند فوهة البندقية.ما هي المواصفات الفنية لبندقية "إيه كيه – 105" الهجومية؟وتطور روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم منذ عقود، ونالت النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف شهرة عالمية واسعة حتى أصبحت البندقية الهجومية الأكثر انتشارا في العالم.وبصفة عامة، تتميز بنادق كلاشنيكوف الروسية وخاصة النسخة الأولى "إيه كيه – 47" بسهولة الاستخدام والقوة النيرانية الكبيرة ووزنها الخفيف الذي يسمح للجندي بحمل كمية أكبر من الطلقات والمهمات العسكرية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

معلومات عن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه – 105" الهجومية الروسية

16:33 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan
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تمثل "إيه كيه – 105" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية، التي تضم عائلتها نحو 16 نسخة تشترك في التصميم الأساسي للبندقية الأسطورية "إيه كيه – 47"، لكن بعضها يستخدم أعيرة نارية مختلفة.
وتشترك "إيه كيه – 105" مع النسخة "إيه كيه – 74 إم" في استخدام أعيرة نارية واحدة هي (5.45 * 39)، كما يقول موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية.
البندقية إيه كيه - 204 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟
أمس, 13:34 GMT
وأوضح الموقع أن "إيه كيه – 105" تمثل نسخة قصيرة من بندقية "إيه كيه – 74 إم"، مشيرا إلى أنه تم استبدال جميع مكوناتها الخشبية بمكونات بلاستيكية إضافة إلى تجهيزات جانبية لأجهزة الرؤية ومانع لهب عند فوهة البندقية.

ما هي المواصفات الفنية لبندقية "إيه كيه – 105" الهجومية؟

وزن البندقية من دون طلقات: 3.2 كغم.
الطول بـ "الدبشك": 82.4 سم.
الطول في وضع الطي: 58.6 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 31.4 سم.
الطلقات: عيار (5.45 * 39 ملم).
مدى التصويب: 500 متر.
طريقة إطلاق النار: فردية أو آلية.
معدل إطلاق النار: 600 طلقة في الدقيقة.
وتطور روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم منذ عقود، ونالت النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف شهرة عالمية واسعة حتى أصبحت البندقية الهجومية الأكثر انتشارا في العالم.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
2 يناير 2020, 12:28 GMT
وبصفة عامة، تتميز بنادق كلاشنيكوف الروسية وخاصة النسخة الأولى "إيه كيه – 47" بسهولة الاستخدام والقوة النيرانية الكبيرة ووزنها الخفيف الذي يسمح للجندي بحمل كمية أكبر من الطلقات والمهمات العسكرية الأخرى.
© Sputnikبندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
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