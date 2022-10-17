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https://sputnikarabic.ae/20221017/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-19-آخرين-إثر-تحطم-طائرة-عسكرية-في-جنوب-روسيا-1069165576.html
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، للصحفيين، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حريق إثر تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار بجنوب... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T23:01+0000
2022-10-17T23:11+0000
أخبار روسيا اليوم
سو-34
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وقال موراشكو "ثلاثة قتلى، اثنان توفيا على الفور ومصاب واحد عند دخوله منشأة طبية مصاب بحروق شديدة".في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.وقالت الوزارة في بيان، "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".وبحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-الروسية-تعلن-تحطم-طائرة-سو-34-بسبب-خلل-فني-1069146686.html
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أخبار روسيا اليوم, سو-34
أخبار روسيا اليوم, سو-34

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا

23:01 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 23:11 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، للصحفيين، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حريق إثر تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا.
وقال موراشكو "ثلاثة قتلى، اثنان توفيا على الفور ومصاب واحد عند دخوله منشأة طبية مصاب بحروق شديدة".
وأضافت إدارة إقليم كراسنودار، أنه بالإضافة إلى القتلى الثلاثة، أصيب 19 شخصًا.
في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان، "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".
مقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
تحطم طائرة "سو-34" جنوبي روسيا بسبب خلل فني... فيديو
16:02 GMT
وبحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.
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