https://sputnikarabic.ae/20221017/منظمو-المونديال-يكشفون-عن-أكثر-الدول-شراء-لتذاكر-كأس-العالم-2022-1069141971.html

منظمو المونديال يكشفون عن أكثر الدول شراء لتذاكر كأس العالم 2022

منظمو المونديال يكشفون عن أكثر الدول شراء لتذاكر كأس العالم 2022

أعلن المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم، كولن سميث، اليوم الاثنين، عن بيع نحو 3 ملايين تذكرة لبطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T14:44+0000

2022-10-17T14:44+0000

2022-10-17T14:44+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

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وأشار سميث خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن قطر والمملكة العربية السعودية وأمريكا على رأس قائمة الدول الأكثر شراء لتذاكر المونديال.كما شدد على أنه "يجب على الجميع احترام ثقافة دولة قطر خلال المونديال".من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، ناصر الخاطر، أن 89 في المئة من متطوعي مونديال 2022 من داخل قطر.بينما جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي قوله إن "قطر ستقدم أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ".وتابع مشيرا إلى أن "بطولة كأس العالم هي أول بطولة في الوطن العربي تنظمها قطر بطل كأس آسيا، وستكون بطولة حب وسلام".وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220923/لأول-مرة-في-كأس-العالم-تطبيق-ذكي-يساعد-اللاعبين-على-تقييم-أدائهم-الفردي-في-مونديال-قطر-2022-1068161441.html

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بطولة كأس العالم 2022, رياضة