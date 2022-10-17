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https://sputnikarabic.ae/20221017/نتنياهو-يقول-إن-أوباما-عامله-بازدراء-واستخفاف-وحاول-ترويعه-1069132683.html
نتنياهو يقول إن أوباما عامله بازدراء واستخفاف وحاول ترويعه
نتنياهو يقول إن أوباما عامله بازدراء واستخفاف وحاول ترويعه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عامله بازدراء واستخفاف وحاول ترويعه خلال لقائهما الأول. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:50+0000
2022-10-17T10:50+0000
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في كتاب نتنياهو الجديد الذي صدر في إسرائيل قبل أيام "بيبي - قصة حياتي"، بحسب موقع "اللا" العبري.يزعم نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة في إسرائيل، في كتاب سيرته الذاتية الجديد، أن أوباما أرسل له رسالة هجومية وتهديدية خلال لقائهما في واشنطن.وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين 2009 إلى 2021، إن كلماته لأوباما بشأن الصراع مع الفلسطينيين لم تلق آذانا صاغية، ثم بعث الرئيس الأمريكي برسالة التهديد التي صدمت نتنياهو بشدة.وكتب نتنياهو: "أخبرت أوباما أن مطالبه الصارمة خاطئة أخلاقيا وعمليا، كررت له أن أصل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين ليس المستوطنات، بل الرفض المستمر للفلسطينيين قبول وجود دولة يهودية. وأضفت أن خنق ربع مليون شخص (في إشارة للمستوطنين في الضفة الغربية) ليس عدلا أو شيئا محتملا. لكن كلامي قوبل بآذان صماء".وتابع: "كرر أوباما مطلبه. لإزالة أي شك، أضاف جملة أخيرة عندما كنا على وشك مغادرة المكتب البيضاوي صدمتني بشدة لأنها كانت مخالفة لطابعه المتحفظ. كانت الرسالة لا لبس فيها وكان الهدف منها ترويعي. لقد أزعجتني حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة أرسل مثل هذه الرسالة الهجومية في أول اجتماع رسمي لنا".وأضاف نتنياهو: "شعرت أن رئيس وزراء إسرائيل يُعامل على أنه آخر بلطجي في الحي. ما جعلني أقف على قدمي مرة أخرى هو الشعور بأنه من المستحيل أن يعامل زعيم منتخب لأمة فخور عمرها 4000 عام بمثل هذا الإذلال والاستخفاف".
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بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية

نتنياهو يقول إن أوباما عامله بازدراء واستخفاف وحاول ترويعه

10:50 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Emil Salman
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عامله بازدراء واستخفاف وحاول ترويعه خلال لقائهما الأول.
جاء ذلك في كتاب نتنياهو الجديد الذي صدر في إسرائيل قبل أيام "بيبي - قصة حياتي"، بحسب موقع "اللا" العبري.
يزعم نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة في إسرائيل، في كتاب سيرته الذاتية الجديد، أن أوباما أرسل له رسالة هجومية وتهديدية خلال لقائهما في واشنطن.
وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين 2009 إلى 2021، إن كلماته لأوباما بشأن الصراع مع الفلسطينيين لم تلق آذانا صاغية، ثم بعث الرئيس الأمريكي برسالة التهديد التي صدمت نتنياهو بشدة.
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وكتب نتنياهو: "أخبرت أوباما أن مطالبه الصارمة خاطئة أخلاقيا وعمليا، كررت له أن أصل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين ليس المستوطنات، بل الرفض المستمر للفلسطينيين قبول وجود دولة يهودية. وأضفت أن خنق ربع مليون شخص (في إشارة للمستوطنين في الضفة الغربية) ليس عدلا أو شيئا محتملا. لكن كلامي قوبل بآذان صماء".
وتابع: "كرر أوباما مطلبه. لإزالة أي شك، أضاف جملة أخيرة عندما كنا على وشك مغادرة المكتب البيضاوي صدمتني بشدة لأنها كانت مخالفة لطابعه المتحفظ. كانت الرسالة لا لبس فيها وكان الهدف منها ترويعي. لقد أزعجتني حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة أرسل مثل هذه الرسالة الهجومية في أول اجتماع رسمي لنا".
وأضاف نتنياهو: "شعرت أن رئيس وزراء إسرائيل يُعامل على أنه آخر بلطجي في الحي. ما جعلني أقف على قدمي مرة أخرى هو الشعور بأنه من المستحيل أن يعامل زعيم منتخب لأمة فخور عمرها 4000 عام بمثل هذا الإذلال والاستخفاف".
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