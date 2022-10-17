https://sputnikarabic.ae/20221017/نصف-ضحايا-الفيضانات-في-إقليم-السند-الباكستاني-يعودون-لمنازلهم-1069128861.html
نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم
نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم
أعلن مسؤولون باكستانيون أن أكثر من نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الأكثر تضررا، عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت المياه بشكل... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:01+0000
2022-10-17T10:01+0000
2022-10-17T10:01+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066962497_0:181:2793:1752_1920x0_80_0_0_7e1a60cee45b3457d233da85f8aa7e65.jpg
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء شهباز شريف مقاطعة جاكوب آباد في السند، حيث كان في طريقه إلى بلدة سوهباتوت في إقليم بلوشستان الذي اجتاحته الفيضانات، حسبما ذكر مكتبه.ويتراجع منسوب المياه في الإقليمين بشكل تدريجي وفي أماكن أخرى في باكستان كانت قد غمرتها أمطار موسمية وفيضانات غير مسبوقة منذ منتصف يونيو/ حزيران.وتسببت الفيضانات في مقتل 1719 شخصا في البلد الآسيوي الفقير.في وقت ما في أغسطس/آب، كان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في خيام في أنحاء باكستان.قالت وكالة إدارة الكارثة في السند إن ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص يعيشون في مخيمات إغاثة في الإقليم حيث تضرر جراء الفيضانات 12 مليون شخص وقتل 780.ونهر إندوس الذي تسبب في الكثير من الدمار في السند في مستوياته الطبيعية حاليا، على الرغم من أن السلطات تقول إن الأمر سيستغرق شهرين آخرين لتصريف المياه بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الأزهر-يدعو-العالم-للتضامن-مع-باكستان-في-مواجهة-أزمة-الفيضانات-1068958088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066962497_108:0:2685:1933_1920x0_80_0_0_ee26ff983bfaeb8a11c0606d138b493e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم
تابعنا عبر
أعلن مسؤولون باكستانيون أن أكثر من نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الأكثر تضررا، عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت المياه بشكل تدريجي.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء شهباز شريف مقاطعة جاكوب آباد في السند، حيث كان في طريقه إلى بلدة سوهباتوت في إقليم بلوشستان الذي اجتاحته الفيضانات، حسبما ذكر مكتبه.
ويتراجع منسوب المياه في الإقليمين بشكل تدريجي وفي أماكن أخرى في باكستان كانت قد غمرتها أمطار موسمية وفيضانات
غير مسبوقة منذ منتصف يونيو/ حزيران.
وتسببت الفيضانات في مقتل 1719 شخصا في البلد الآسيوي الفقير.
في وقت ما في أغسطس/آب، كان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في خيام في أنحاء باكستان.
قالت وكالة إدارة الكارثة في السند إن ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص يعيشون في مخيمات إغاثة في الإقليم حيث تضرر جراء الفيضانات 12 مليون شخص وقتل 780.
ونهر إندوس الذي تسبب في الكثير من الدمار في السند في مستوياته الطبيعية حاليا، على الرغم من أن السلطات تقول إن الأمر سيستغرق شهرين آخرين لتصريف المياه بالكامل.