عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/نصف-ضحايا-الفيضانات-في-إقليم-السند-الباكستاني-يعودون-لمنازلهم-1069128861.html
نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم
نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم
أعلن مسؤولون باكستانيون أن أكثر من نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الأكثر تضررا، عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت المياه بشكل... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T10:01+0000
2022-10-17T10:01+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066962497_0:181:2793:1752_1920x0_80_0_0_7e1a60cee45b3457d233da85f8aa7e65.jpg
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء شهباز شريف مقاطعة جاكوب آباد في السند، حيث كان في طريقه إلى بلدة سوهباتوت في إقليم بلوشستان الذي اجتاحته الفيضانات، حسبما ذكر مكتبه.ويتراجع منسوب المياه في الإقليمين بشكل تدريجي وفي أماكن أخرى في باكستان كانت قد غمرتها أمطار موسمية وفيضانات غير مسبوقة منذ منتصف يونيو/ حزيران.وتسببت الفيضانات في مقتل 1719 شخصا في البلد الآسيوي الفقير.في وقت ما في أغسطس/آب، كان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في خيام في أنحاء باكستان.قالت وكالة إدارة الكارثة في السند إن ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص يعيشون في مخيمات إغاثة في الإقليم حيث تضرر جراء الفيضانات 12 مليون شخص وقتل 780.ونهر إندوس الذي تسبب في الكثير من الدمار في السند في مستوياته الطبيعية حاليا، على الرغم من أن السلطات تقول إن الأمر سيستغرق شهرين آخرين لتصريف المياه بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الأزهر-يدعو-العالم-للتضامن-مع-باكستان-في-مواجهة-أزمة-الفيضانات-1068958088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066962497_108:0:2685:1933_1920x0_80_0_0_ee26ff983bfaeb8a11c0606d138b493e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان
أخبار باكستان

نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الباكستاني يعودون لمنازلهم

10:01 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjadفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjad
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤولون باكستانيون أن أكثر من نصف ضحايا الفيضانات في إقليم السند الأكثر تضررا، عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت المياه بشكل تدريجي.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء شهباز شريف مقاطعة جاكوب آباد في السند، حيث كان في طريقه إلى بلدة سوهباتوت في إقليم بلوشستان الذي اجتاحته الفيضانات، حسبما ذكر مكتبه.
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
12 أكتوبر, 18:22 GMT
ويتراجع منسوب المياه في الإقليمين بشكل تدريجي وفي أماكن أخرى في باكستان كانت قد غمرتها أمطار موسمية وفيضانات غير مسبوقة منذ منتصف يونيو/ حزيران.
وتسببت الفيضانات في مقتل 1719 شخصا في البلد الآسيوي الفقير.
في وقت ما في أغسطس/آب، كان أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في خيام في أنحاء باكستان.
قالت وكالة إدارة الكارثة في السند إن ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص يعيشون في مخيمات إغاثة في الإقليم حيث تضرر جراء الفيضانات 12 مليون شخص وقتل 780.
ونهر إندوس الذي تسبب في الكثير من الدمار في السند في مستوياته الطبيعية حاليا، على الرغم من أن السلطات تقول إن الأمر سيستغرق شهرين آخرين لتصريف المياه بالكامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:38 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала