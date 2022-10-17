https://sputnikarabic.ae/20221017/نيجني-نوفغورود-واللاذقية-توقعان-سلسلة-اتفاقيات-اقتصادية-وعلمية-لتعزيز-التوأمة-بينهما-صور-1069156308.html

"نيجني نوفغورود" و"اللاذقية" توقعان سلسلة اتفاقيات اقتصادية وعلمية لتعزيز التوأمة بينهما... صور

"نيجني نوفغورود" و"اللاذقية" توقعان سلسلة اتفاقيات اقتصادية وعلمية لتعزيز التوأمة بينهما... صور

أجرى وفد حكومة منطقة نيجني نوفغورود في جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب المحافظ بيتر بانيكوف، سلسلة لقاءات، خلال زيارته اليوم إلى محافظة اللاذقية السورية... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T17:57+0000

2022-10-17T17:57+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن الوفد قدم سيارتي إسعاف كهدية إلى مديرية صحة اللاذقية، واستهل الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما، بعقد اتفاقيات تعاون بين جامعة تشرين و7 جامعات روسية، والبدء ببرنامج تعاون في المجال الطبي لاسيما المتعلق منها بطب العيون والعدسات على أن يتم تطويره لاحقا في مجال تبادل الخبرات واختصاصات طبية أخرى.كما بحث الطرفان خلال اجتماع موسع سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاقتصادية والسياحية والثقافية التعليم الرعاية الصحية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بالإضافة للترويج للمنتجات المحلية وإقامة الأسواق والمعارض لها.الاستفادة من مقومات نيجني نوفغورود واللاذقيةوقال بيتر بانيكوف، نائب محافظ حكومة نيجني نوفغورود، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بحثنا مع محافظ اللاذقية تطوير علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل المجالات كافة، والاستفادة من المقومات التي تتوفر في كل من منطقة نيجني نفغورود واللاذقية".وأضاف بانيكوف: "اليوم بدأنا بالمجال التطبيقي للتعاون، من خلال المركز الطبي المتعلق بطب العيون، حيث سنقوم بإرسال العدسات الطبية، وتطوير التعاون من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء السوريين والروس واختصاصات طبية أخرى، معربا عن أمله أن يتطور التعاون ليشمل جميع المجالات والاختصاصات"، مشيرا إلى "مباحثات تضمنت سبل التعاون في المجال الزراعي والاقتصادي".ولفت بانيكوف إلى تقديم سيارتي إسعاف كهدية إلى مديرية الصحة، مجهزتين بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة سيتم اتخاذها في مجال التعاون الصحي بين البلدين.دفع برامج التعاون الثنائيبدوره، قال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، عقب المباحثات، التي جرت صباح اليوم مع الوفد الروسي: "تركزت المباحثات البناءة مع الوفد الروسي على مجالات مختلفة تدعم خطط التنمية والاستثمار، التي تنص عليها اتفاقية التعاون بين الجانبين، إضافة إلى اتفاقية التوأمة بين مدينتي اللاذقية ودزيرجينسك (في نيجني نوفغورود)"، منوها إلى "أهمية هذه الزيارة والمحادثات، التي جرت بين الجانبين لدفع برامج التعاون الثنائي للاستفادة من العلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين سورية وروسيا الاتحادية".وشدد هلال، على أهمية قيام الوفد الروسي ببحث مجالات التعاون مع مديرية الزراعة وأصحاب مراكز الفرز والتجار فيما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية، خاصة الحمضيات والزيتون، وإمكانية تصدير المنتجات الفائضة عن الإنتاج المحلي.وأعرب هلال عن تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا الاتحادية حكومة وشعبا بالوقوف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب، ومناصرتها في المحافل الدولية.هدية روسية على طريق التعاون الصحيمن جهته، ثمن مدير صحة اللاذقية هوازن مخلوف، تقديم وفد حكومة منطقة نيجني نوفغورود، سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث التجهيزات الطبية، وقال في تصريح لـ "سبوتنيك": "خسرت مديرية الصحة خلال سنوات الحرب الإرهابية عدد كبير من سيارات الإسعاف، ومن المهم جدا لتحسين الواقع الصحي في المحافظة تعويض هذه الخسارة سواء من جانب الحكومة السورية أو من جانب الأصدقاء الروس".وأكد مخلوف أن سيارتي الإسعاف اللتين تم استلامهما اليوم عبارة عن خطوة أولى ستتبعها خطوات عدة في موضوع التعاون الصحي بين الجانبين.توقيع اتفاقيات لتطوير العملية التعليميةووقعت جامعة تشرين 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع 7 جامعات روسية في منطقة نيجني نوفغورد، وقد شملت الاتفاقيات التعاون في مجالات علمية أكاديمية وبحثية وطلابية بين جامعة تشرين والجامعات الروسية.ووقعت جامعة تشرين الاتفاقيات مع كل من جامعة ميني، وجامعة نيجني نوفغورود التقنية الحكومية، وجامعة نيجني نوفغورود للسانيات، وجامعة لوباتشيفسكي الحكومية، وجامعة نيجني نوفغورود للعمارة والهندسة المدنية، وجامعة بريفولجسكي للأبحاث الطبية، والجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد.وقال رئيس جامعة تشرين بسام حسن، في تصريحه لـ "سبوتنيك": "تعزز هذه الاتفاقيات أفق التعاون بين جامعة تشرين والجامعات الروسية، حيث تعد فرصة مهمة للأساتذة في جامعة تشرين والجامعات الروسية للتعاون العلمي والتعليمي، ونأمل في المستقبل أن يتم وضع خطط تنفيذية للتعاون في مجالات التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التعليمية بين الطرفين".بدوره، قال نائب رئيس مجلس رؤساء الجامعات في منطقة نيجني، متري سيرغي لـ"سبوتنيك": "سعيدون بتوقيع اتفاقية مع جامعة تشرين التي تعد واحدة من أهم الجامعات في سوريا، واصفا ذلك بأنه خطوة مهمة لتطوير التعاون بين الجانبين".وأكد استعداد الجامعات في نيجني لتطوير شهادات البرامج المزدوجة في الجامعات، وتقديم كل ما يخدم الطلاب السوريين.

https://sputnikarabic.ae/20220705/سينارا-إنت-تضع-شاطئ-اللاذقية-على-خارطة-السياحة-الروسية-1064658449.html

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