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https://sputnikarabic.ae/20221017/هدايا-روسية-لأطفال-متلازمة-داون-في-سوريا-صور-1069150302.html
هدايا روسية لأطفال "متلازمة داون" في سوريا... صور
هدايا روسية لأطفال "متلازمة داون" في سوريا... صور
بالهدايا المتنوعة وقطع الشوكولاتة والسكاكر، رسم الوفد الروسي، اليوم الاثنين، بسمة الفرح على وجوه أطفال جمعية جذور التنموية، بعدما حاولت الحرب ضمر أجمل ما يملكه... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T17:09+0000
2022-10-17T17:09+0000
تقارير سبوتنيك
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ففي المركز الثقافي الروسي في العاصمة دمشق، كان لقاء الوفد الروسي من جمعية الشركات الصناعية لروسيا الاتحادية مع الأطفال الأيتام لتوزيع الهدايا والمساعدات، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.وأكد مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، نيكولاي سوخوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجمعية الروسية قدمت للأطفال ولمؤسسة "جذور" الخيرية بعض الهدايا، التي تشمل حقائب مدرسية ومواد دراسية وقرطاسية وألبسة وغيرها بهدف مساعدتهم ضمن الظروف التي يمر بها أغلبهم".وبيّن سوخوف "أهمية الفعاليات الإنسانية التي تقام بين البلدين، حيث شملت العلاقات الروسية - السورية جميع القطاعات وباتت روسيا وسوريا بلدا واحدا".بدوره، أشار رئيس لجنة البرلمان الروسي لشؤون الصناعة والتجارة، نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية لروسيا الاتحادية، فلاديمير غوتيلوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "دور المركز الثقافي الروسي في دمشق بتنفيذ المشاريع الإنسانية في سوريا، إذ سيتم تسليمه اليوم المساعدات الإنسانية المقدمة من عدة شركات تدخل ضمن جمعية الصناعة الروسية، وفي خلال الأيام القادمة سيتم تسليم الجانب السوري أجهزة وعتادا طبيا رياضيين ومساعدات إنسانية".ولفت غوتنيلوف إلى أن "المساعدات المقدمة تشمل جميع المحافظات السورية، بهدف تعمق أطر الصداقة بين البلدين والشعبين، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الذي يتضمن تطوير الصناعات المختلفة والتجارة والتعليم وبناء الطاقات الإنسانية".وفي سياق متصل، أشارت عضو مجلس إدارة جمعية "جذور" التنموية، ريم طرابيشي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الهدايا الرمزية التي قدمها الوفد الروسي لأطفال الجمعية وهم من "متلازمة الداون" عبارة عن لفته جميلة، وتحفيظ لهم للدراسة، وإدخال الفرح والسرور لقلوبهم ضمن الحاجة للعطف والرعاية والاهتمام خاصة بهم".وأضافت طرابيشي أنه "تم تقديم 100 هدية استفادة منها حوالي 100 طفل من الجمعية بالإضافة بحث سبل تعزيز التعاون مع الوفد الروسي بما يخدم مصلحة الأطفال".
https://sputnikarabic.ae/20210621/إنشاء-مركز-رياضي-للأشخاص-ذوي-متلازمة-داون-في-سان-بطرسبورغ-1049314385.html
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تقارير سبوتنيك
تقارير سبوتنيك

هدايا روسية لأطفال "متلازمة داون" في سوريا... صور

17:09 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashem
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بالهدايا المتنوعة وقطع الشوكولاتة والسكاكر، رسم الوفد الروسي، اليوم الاثنين، بسمة الفرح على وجوه أطفال جمعية جذور التنموية، بعدما حاولت الحرب ضمر أجمل ما يملكه الأطفال من ضحكات عفوية.
ففي المركز الثقافي الروسي في العاصمة دمشق، كان لقاء الوفد الروسي من جمعية الشركات الصناعية لروسيا الاتحادية مع الأطفال الأيتام لتوزيع الهدايا والمساعدات، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وأكد مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، نيكولاي سوخوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجمعية الروسية قدمت للأطفال ولمؤسسة "جذور" الخيرية بعض الهدايا، التي تشمل حقائب مدرسية ومواد دراسية وقرطاسية وألبسة وغيرها بهدف مساعدتهم ضمن الظروف التي يمر بها أغلبهم".
وبيّن سوخوف "أهمية الفعاليات الإنسانية التي تقام بين البلدين، حيث شملت العلاقات الروسية - السورية جميع القطاعات وباتت روسيا وسوريا بلدا واحدا".
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . Ali Hashemالوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـمتلازمة داون في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
1/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
2/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
3/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
4/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
5/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
6/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
7/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
8/8
© Sputnik . Ali Hashem
الوفد الروسي يوزع هدايا على الأطفال المصابين بـ"متلازمة داون" في سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
بدوره، أشار رئيس لجنة البرلمان الروسي لشؤون الصناعة والتجارة، نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية لروسيا الاتحادية، فلاديمير غوتيلوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "دور المركز الثقافي الروسي في دمشق بتنفيذ المشاريع الإنسانية في سوريا، إذ سيتم تسليمه اليوم المساعدات الإنسانية المقدمة من عدة شركات تدخل ضمن جمعية الصناعة الروسية، وفي خلال الأيام القادمة سيتم تسليم الجانب السوري أجهزة وعتادا طبيا رياضيين ومساعدات إنسانية".
مركز ألعاب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2021
إنشاء مركز رياضي للأشخاص ذوي "متلازمة داون" في سان بطرسبورغ
21 يونيو 2021, 13:00 GMT
ولفت غوتنيلوف إلى أن "المساعدات المقدمة تشمل جميع المحافظات السورية، بهدف تعمق أطر الصداقة بين البلدين والشعبين، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الذي يتضمن تطوير الصناعات المختلفة والتجارة والتعليم وبناء الطاقات الإنسانية".
وفي سياق متصل، أشارت عضو مجلس إدارة جمعية "جذور" التنموية، ريم طرابيشي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الهدايا الرمزية التي قدمها الوفد الروسي لأطفال الجمعية وهم من "متلازمة الداون" عبارة عن لفته جميلة، وتحفيظ لهم للدراسة، وإدخال الفرح والسرور لقلوبهم ضمن الحاجة للعطف والرعاية والاهتمام خاصة بهم".
وأضافت طرابيشي أنه "تم تقديم 100 هدية استفادة منها حوالي 100 طفل من الجمعية بالإضافة بحث سبل تعزيز التعاون مع الوفد الروسي بما يخدم مصلحة الأطفال".
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