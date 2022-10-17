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https://sputnikarabic.ae/20221017/هولندا-تعتزم-المطالبة-بفرض-عقوبات-على-إيران-في-الاجتماع-الوزاري-للاتحاد-الأوروبي-1069127808.html
هولندا تعتزم المطالبة بفرض عقوبات على إيران في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي
هولندا تعتزم المطالبة بفرض عقوبات على إيران في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطالب في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على إيران. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:37+0000
2022-10-17T09:38+0000
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باريس- سبوتنيك. وقال هوكسترا قبيل الاجتماع، الذي سينعقد اليوم: "ندين ما يحدث في إيران ونشيد بشجاعة النساء والرجال الذين نزلوا إلى الشوارع للكفاح من أجل حريتهم، وسنواصل دعمهم، سأطالب خلال اجتماع المجلس، بفرض عقوبات واضحة تدين أعمال النظام (الإيراني)".وتشهد إيران منذ الشهر الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة الشابة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.وتقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، تقول أسرة الفتاة بأنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها، كما عادت عائلة الفتاة ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقاً وتعاني من مشاكل صحية.
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أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

هولندا تعتزم المطالبة بفرض عقوبات على إيران في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي

09:37 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطالب في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على إيران.
باريس- سبوتنيك. وقال هوكسترا قبيل الاجتماع، الذي سينعقد اليوم: "ندين ما يحدث في إيران ونشيد بشجاعة النساء والرجال الذين نزلوا إلى الشوارع للكفاح من أجل حريتهم، وسنواصل دعمهم، سأطالب خلال اجتماع المجلس، بفرض عقوبات واضحة تدين أعمال النظام (الإيراني)".

وقال مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، إن لجنة الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي أقرت عقوبات جديدة ضد إيران مرتبطة بالاحتجاجات في هذا البلد.

وتشهد إيران منذ الشهر الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة الشابة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، تقول أسرة الفتاة بأنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها، كما عادت عائلة الفتاة ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقاً وتعاني من مشاكل صحية.
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