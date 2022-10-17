https://sputnikarabic.ae/20221017/والدة-الطفل-نوح-تطالب-في-حوار-مع-سبوتنيك-بدمج-أطفال-التوحد-ومنحهم-حق-التعلم-1069146980.html

والدة الطفل نوح تطالب في حوار مع "سبوتنيك" بدمج أطفال التوحد ومنحهم حق التعلم

والدة الطفل نوح تطالب في حوار مع "سبوتنيك" بدمج أطفال التوحد ومنحهم حق التعلم

قد تكون عبقرية الأطفال أمــرا إيجابيا للكثير منهم، فيتميزون في مدارسهم بهذه العبقرية عن غيرهم في الذكاء والمهارات والمواهب، ولكن أحيانا تكون هناك حالات لأطفال... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T16:11+0000

2022-10-17T16:11+0000

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وتصدّر وسم "حق نوح في التعليم" مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، بعد انتشار مقطع فيديو لجدة الصبي، السيدة حياة مخلص، وهي تشرح حالته وتحكي عن قصته بأنه وبعمر الثماني سنوات لا يتم قبوله في أي مدرسة من المدارس الحكومية أو الدولية.وأثارت القضية الرأي العام لا سيما وأن حق التعليم هو حق إنساني ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تمنع هذه الفئة من التعليم.وتواصلت وكالة "سبوتنيك" مع السيدة حياة مخلص، جدة الصبي نوح، حيث قالت: "إننا اكتشفنا حالة نوح بالصدفة، وقمنا باختبار عبر الإنترنت ومن خلال عرضه على طبيب مختص شخّص حالته أنه مصاب بالتوحّد، وبعدها رأينا أنه منذ أن كان عمره سنتين يستطيع قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية ولا يريد التعامل باللغة العربية، ويستطيع الرسم بطريقة جدا رائعة".وفي سؤالنا لها عن طلاقته في التكلم باللغة الإنجليزية، قالت لنا: "نوح متميّز في اللغة الإنجليزية ويتكلمها بطلاقة منذ صغره، والآن هو يحاول تعلم اللغات الإسبانية واليونانية واليابانية، وهو محب للغات كثيرا".وبالنسبة لطلباتهم في تقديمه لتلقي التعليم كغيره من الأطفال، قالت لنا: "لقد ذهبت للإدارة التعليمية الخاصة بمنطقتنا في حلوان، وأسألهم أين يمكن تدريس حفيدي نوح مع شرح حالته، وتفاجأت أنه حقيقة لدينا قانون في مصر خاص بدمج أطفال التوحد بنسبة 5% في الفصول".وأشارت السيدة حياة إلى أن "طفل التوحد ليس طفلا عنيفا وغير عدواني، فقط هو طفل يحسّ بالضيق والانزعاج نتيجة الصوت العالي".كما قالت لنا والدة الصبي نوح، السيدة إيمان عمر: "إنّ رسالتي لوزارة التربية والتعليم في بلدنا أن يتم إعطاء الحق لهذه الفئة في التعليم، ونحن نطالب أوّلا وزارة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم بفتح ملف الأطفال المصابين بالتوحد والاهتمام بهم، ونطالب بتفعيل قانون الدمج دون أي عقبات وصعوبات وتفعيل قانون دمج الـ5%، هناك أطفال لديهم متلازمات ولكن ليسوا متوحّدين، هم فقط لديهم صعوبات في التّعلم".وأشارت السيدة إيمان إلى أنه "من أبسط حقوق الطفل هو التعليم مثلهم مثل الأشخاص الطبيعيين، وأيضا هناك مشكلة أن هناك الكثير من الأمهات يرفضن تعليم أبنائهم مع هذه الفئة، وهذا جهل وقلة وعي من الشعب سواء الأمهات والمدرسين".وتابعت: "هناك تنمر غير طبيعي على هذه الفئة، وهذا أمر غريب ومؤسف".وفي سؤالنا لها عن عدد المرات التي تقدمت بطلب لتعليمه، قالت لنا: "أنا تقدمت إجمالا إلى 46 مدرسة بطلب لدمج ابني لتلقي التعليم، وتلقيت رفضا طيلة الثلاث سنوات، وابني عمره ثماني سنوات وبعد ستة أشهر سيصبح تسع سنوات وبالتالي القانون في مصر أنه يفقد حقه في التعليم إذا بلغ عمر التاسعة".وفي الختام، تحدّثت السيدة إيمان عن أن "هناك الكثير من العائلات لا يستطيعون دفع ثمن الجلسات السلوكية التي يحتاجها الطفل ليدخل للمدرسة، اليوم نحن أمام مافيا مراكز المصابين بالتوحد، هم يحاولون تمديد الفترة وتراجع حالته حتى يستمر في دفع الأموال".

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