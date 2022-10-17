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https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الخارجية-العراقية-يؤكد-معارضة-بغداد-للحروب-وسياسة-فرض-الحصار-1069117362.html
وزير الخارجية العراقية يؤكد معارضة بغداد للحروب وسياسة فرض الحصار
وزير الخارجية العراقية يؤكد معارضة بغداد للحروب وسياسة فرض الحصار
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T07:15+0000
2022-10-17T07:15+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية.وقال البيان إن حسين استقبل السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، موضحًا أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بلاده عانت الكثير من ويلات الحروب.وشدد على أن بغداد تعارض من الناحية المبدئية الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب.وذكر أن العراق دعا عبر مجموعة الاتصال العربية تحت مظلة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والبدء في المفاوضات للوصول إلى السلام.في المقابل، وجّه السفير الروسي التهنئة للوزير العراقي بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

وزير الخارجية العراقية يؤكد معارضة بغداد للحروب وسياسة فرض الحصار

07:15 GMT 17.10.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب.
جاء ذلك خلال استقباله السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية.
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وقال البيان إن حسين استقبل السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، موضحًا أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بلاده عانت الكثير من ويلات الحروب.
وشدد على أن بغداد تعارض من الناحية المبدئية الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب.
وذكر أن العراق دعا عبر مجموعة الاتصال العربية تحت مظلة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والبدء في المفاوضات للوصول إلى السلام.
في المقابل، وجّه السفير الروسي التهنئة للوزير العراقي بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
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