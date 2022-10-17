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https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الدفاع-الأوكراني-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تبقى-دولة-ذات-وضع-محايد-1069138300.html
وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن أوكرانيا لن تبقى دولة ذات وضع محايد
وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن أوكرانيا لن تبقى دولة ذات وضع محايد
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لن تظل بالتأكيد دولة ذات وضع محايد. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:25+0000
2022-10-17T13:25+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب على صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تظل أوكرانيا بالتأكيد محايدة، ولا ينبغي لجماعات الضغط في الكرملين أن تأمل في ذلك. المسار نحو التكامل الأوروبي الأطلسي منصوص عليه في دستور أوكرانيا، والطلب الأخير للعضوية هو تعبير عن مشاعر أكثر من 70% من المواطنين الذين يدعمون بشكل لا لبس فيه ويسعون لتحقيق حق أوكرانيا في المشاركة في نظام الأمن الجماعي".وقال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن تنفيذ إجراءات قبول أوكرانيا في الناتو جاء في وقت متأخر. وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الكتلة الثابت بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن طلب كييف للانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي يضع الولايات المتحدة والغرب في موقف غير مريح يجعل من المحرج بالنسبة لهما رفض أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن أوكرانيا لن تبقى دولة ذات وضع محايد

13:25 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لن تظل بالتأكيد دولة ذات وضع محايد.
وكتب على صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تظل أوكرانيا بالتأكيد محايدة، ولا ينبغي لجماعات الضغط في الكرملين أن تأمل في ذلك. المسار نحو التكامل الأوروبي الأطلسي منصوص عليه في دستور أوكرانيا، والطلب الأخير للعضوية هو تعبير عن مشاعر أكثر من 70% من المواطنين الذين يدعمون بشكل لا لبس فيه ويسعون لتحقيق حق أوكرانيا في المشاركة في نظام الأمن الجماعي".
وقال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن تنفيذ إجراءات قبول أوكرانيا في الناتو جاء في وقت متأخر. وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الكتلة الثابت بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن طلب كييف للانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي يضع الولايات المتحدة والغرب في موقف غير مريح يجعل من المحرج بالنسبة لهما رفض أوكرانيا.
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