https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الزراعة-الأوكراني-نعتزم-خفض-زراعة-القمح-العام-الجاري-بأكثر-من-20-1069113819.html
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
قال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T03:12+0000
2022-10-17T03:12+0000
2022-10-17T03:13+0000
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وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.وأشار وزير الزراعة والغذاء الأوكراني إلى أن زراعة القمح سوف تنخفض في البلاد بنسبة 20% إلى أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان)، مقارنة بخمسة ملايين هكتار تم زرعها في عام 2021.وأضاف سولسكي، "بالنسبة للشعير، تم زراعة 800 ألف هكتار العام الماضي، وتصل توقعاتنا هذا العام إلى 500 ألف هكتار. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل".وأوضح الوزير أن التكلفة المرتفعة للأسمدة النيتروجينية والخدمات اللوجستية الباهظة والطقس تدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/زيلينسكي-يقول-إن-قتالا-عنيفا-جدا-يدور-حول-سوليدار-وباخموت-1069113680.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
03:12 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 03:13 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
قال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام.
وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية
إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.
وأشار وزير الزراعة والغذاء الأوكراني إلى أن زراعة القمح سوف تنخفض في البلاد بنسبة 20%
إلى أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان)، مقارنة بخمسة ملايين هكتار تم زرعها في عام 2021.
وأضاف سولسكي، "بالنسبة للشعير، تم زراعة 800 ألف هكتار العام الماضي، وتصل توقعاتنا هذا العام إلى 500 ألف هكتار. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل".
وأوضح الوزير أن التكلفة المرتفعة للأسمدة النيتروجينية والخدمات اللوجستية الباهظة والطقس تدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.