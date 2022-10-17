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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الزراعة-الأوكراني-نعتزم-خفض-زراعة-القمح-العام-الجاري-بأكثر-من-20-1069113819.html
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%
قال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T03:12+0000
2022-10-17T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.وأشار وزير الزراعة والغذاء الأوكراني إلى أن زراعة القمح سوف تنخفض في البلاد بنسبة 20% إلى أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان)، مقارنة بخمسة ملايين هكتار تم زرعها في عام 2021.وأضاف سولسكي، "بالنسبة للشعير، تم زراعة 800 ألف هكتار العام الماضي، وتصل توقعاتنا هذا العام إلى 500 ألف هكتار. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل".وأوضح الوزير أن التكلفة المرتفعة للأسمدة النيتروجينية والخدمات اللوجستية الباهظة والطقس تدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/زيلينسكي-يقول-إن-قتالا-عنيفا-جدا-يدور-حول-سوليدار-وباخموت-1069113680.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تعتزم خفض زراعة القمح العام الجاري بأكثر من 20%

03:12 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 03:13 GMT 17.10.2022)
© AP Photo / Amr Nabilمزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب.
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام.
وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي.
وأشار وزير الزراعة والغذاء الأوكراني إلى أن زراعة القمح سوف تنخفض في البلاد بنسبة 20% إلى أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان)، مقارنة بخمسة ملايين هكتار تم زرعها في عام 2021.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
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02:25 GMT
وأضاف سولسكي، "بالنسبة للشعير، تم زراعة 800 ألف هكتار العام الماضي، وتصل توقعاتنا هذا العام إلى 500 ألف هكتار. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل".
وأوضح الوزير أن التكلفة المرتفعة للأسمدة النيتروجينية والخدمات اللوجستية الباهظة والطقس تدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.
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