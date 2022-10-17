https://sputnikarabic.ae/20221017/وصول-وزيرة-خارجية-دونيتسك-على-رأس-وفد-مرافق-إلى-دمشق-1069143104.html
وصول وزيرة خارجية دونيتسك على رأس وفد مرافق إلى دمشق
وصول وزيرة خارجية دونيتسك على رأس وفد مرافق إلى دمشق
وصل وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة وزيرة خارجية الجمهورية ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة السورية دمشق. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T15:16+0000
2022-10-17T15:16+0000
2022-10-17T15:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
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وذكرت وزارة الخارجية في الجمهورية عبر قناتها على "تلغرام": "وصل يوم أمس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية".وأضافت الوزارة أنه "من الضروري تحديد المزيد من السبل والفرص للتفاعل بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية دونيتسك الشعبية كجزء من روسيا".بالإضافة إلى ذلك وخلال الزيارة، من المخطط عقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين لدراسة آفاق التعاون بين دونيتسك ودمشق في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والثقافية والعلمية والتعليمية وغيرها.وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يستقبل نظيرته في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20221016/المقداد-يستقبل-وزيرة-خارجية-دونيتسك-في-دمشق-1069111006.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار سوريا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
وصول وزيرة خارجية دونيتسك على رأس وفد مرافق إلى دمشق
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وصل وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة وزيرة خارجية الجمهورية ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وزارة الخارجية في الجمهورية عبر قناتها على "تلغرام": "وصل يوم أمس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية".
ضم الوفد ناتاليا نيكونوروفا وسيرغي بيريزادا، وكذلك النائب الأول لرئيس الإدارة الإقليمية غينادي ليبيد، والنائب الأول لوزير الصناعة والتجارة يوري نيكونوروف، ووزير الثقافة بالإنابة ميخائيل زيلتياكوف، والمكلف بأعمال وزير السياسة الصناعية والزراعية والغذائية أرتيوم كرامارينكو.
وأضافت الوزارة أنه "من الضروري تحديد المزيد من السبل والفرص للتفاعل بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية دونيتسك الشعبية كجزء من روسيا".
بالإضافة إلى ذلك وخلال الزيارة، من المخطط عقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين لدراسة آفاق التعاون بين دونيتسك ودمشق في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والثقافية والعلمية والتعليمية وغيرها.
وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد
، يستقبل نظيرته في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.