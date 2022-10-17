وفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
© Sputnik . Osama Diuobوفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
© Sputnik . Osama Diuob
قدّم وفد روسي، اليوم، مساعدات إنسانية لمستشفى (جمعية النهضة العربية) في مدينة حمص وسط سوريا، في إطار أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في سوريا.
وقال رئيس الوفد الروسي من مركز المصالحة الروسية بافل كونوفالوف لوكالة "سبوتنيك": "المساعدات التي قدمت اليوم تعتبر مهمة للأسر السورية خاصة في هذه الظروف وأن الهدف منها تحسين واستمرار علاقات الصداقة والودية بين الشعبين الروسي والسوري".
© Sputnik . Osama Diuobوفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
وفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
© Sputnik . Osama Diuob
تم تقديم سلل غذائية إضافة إلى مولدة كهربائية للمستشفى لتحسين خدماته حيث تم جمع المساعدات من قبل الناس البسطاء الروس والتبرع بها باسم الشعب الروسي إلى الشعب السوري بهدف إيصال رسالة للعالم بأن روسيا لا تزال تقدم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب السوري بالرغم من العملية العسكرية التي تنفذها.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العربية محمد خضور لـ"سبوتنيك": "نشكر الشعب الروسي الصديق والقيادة الروسية لمواقفها مع سورية في مجلس الأمن والدعم الاجتماعي والعسكري".
وتمنى خضور لروسيا "النصر على الإمبريالية الغربية وما تحيكه من مؤامرات على روسيا".
© Sputnik . Osama Diuobوفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
وفد روسي يقدم مساعدات إنسانية ولوجستية لمشفى خيري في حمص
© Sputnik . Osama Diuob
مشفى النهضة يعمل ولكن الحصار الجائر والخانق على الشعب السوري يعيق العمل الطبي.
ولفت خضور إلى "أهمية زيادة المساعدات الطبية الروسية بما يسهم في رفع سوية الخدمة للأهالي في المدينة".