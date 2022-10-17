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https://sputnikarabic.ae/20221017/8-مصابين-في-إطلاق-نار-بالقرب-من-جامعة-جيمس-ماديسون-بولاية-فرجينيا-الأمريكية-1069113538.html
8 مصابين في إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون بولاية فرجينيا الأمريكية
8 مصابين في إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون بولاية فرجينيا الأمريكية
أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبورغ بولاية فيرجينيا الأمريكية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T01:40+0000
2022-10-17T01:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت مدينة هاريسونبورغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "تيريف إشعياء فليمنج، 20 عامًا من هاريسونبورغ، اعتقل بعد ظهر الأحد بعد إطلاق خلف ثمانية أشخاص مصابين بطلقات نارية غير مهددة للحياة".وبحسب البيان، يواجه المشتبه به، تهم الشروع في القتل والإصابة الكيدية الجسيمة، وحيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان، واستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية.ووفقا لشرطة هاريسون بر، فإن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.وفقًا لتحديث السلامة بالجامعة، وقع إطلاق النار حوالي الساعة (2:20 صباح يوم الأحد 06:20 بتوقيت غرينتش)، عندما أطلق المشتبه به النار على حشد من الناس يجلس في الهواء الطلق بالقرب من الحرم الجامعي.ولايزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، وفقا للسلطات.
https://sputnikarabic.ae/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

8 مصابين في إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون بولاية فرجينيا الأمريكية

01:40 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبورغ بولاية فيرجينيا الأمريكية.
وقالت مدينة هاريسونبورغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "تيريف إشعياء فليمنج، 20 عامًا من هاريسونبورغ، اعتقل بعد ظهر الأحد بعد إطلاق خلف ثمانية أشخاص مصابين بطلقات نارية غير مهددة للحياة".
وبحسب البيان، يواجه المشتبه به، تهم الشروع في القتل والإصابة الكيدية الجسيمة، وحيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان، واستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية.
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ووفقا لشرطة هاريسون بر، فإن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.
وفقًا لتحديث السلامة بالجامعة، وقع إطلاق النار حوالي الساعة (2:20 صباح يوم الأحد 06:20 بتوقيت غرينتش)، عندما أطلق المشتبه به النار على حشد من الناس يجلس في الهواء الطلق بالقرب من الحرم الجامعي.
ولايزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، وفقا للسلطات.
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